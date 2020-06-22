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Синяк на півтіла: Маша Єфросиніна налякала розповіддю про падіння зі сходів

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.06.2020 - 09:43
Синяк на півтіла: Маша Єфросиніна налякала розповіддю про падіння зі сходів
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Через невдалий спуск зі сходів всі плани ведучої на вихідні довелося скасувати

Маша Єфросиніна часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя в мережі, а також демонструє стильні і яскраві образи. Активна телеведуча запланувала багато справ і розваг на минулі вихідні, однак через нещасний випадок довелося все відміняти. Дещо лякаючою історією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

За словами Маші, у неї в планах були похід в гості, пікнік з родиною, розбір гардеробу - але нічого не вийшло, так як артистка впала зі сходів. Вона вирішила не користуватися ліфтом, однак її підвело взуття: ведуча спіткнулася і скотилася вниз.

Єфросиніна супроводила публікацію ніжним фото у білій сорочці.

Синяк на півтіла: Маша Єфросиніна налякала розповіддю про падіння зі сходів

Обійшлося сильним забоєм, але Маші довелося все скасувати і залишитися вдома "заліковувати рани".

"Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани... Ви не розумієте, що у мене було заплановано на ці вихідні: дні народження друзів, розбір гардеробу; пікнік з родиною на честь великих подій в житті нашого тата, власне, сам сьогоднішній День Тата...... І що? Правильно: Вийшла на сходову клітку в п'ятницю, рішуче не користуючись ліфтом, кинулася вниз, і на першій же сходинці фигааааак і посковзнулася ( не ходіть в плоских шльопанцях по сходах). Прокинулася на останньому щаблі з однією думкою: мені тринда - все зламала! Далі шок, лікарі, перелякані домашні, і синяк на півтіла... Все обійшлося, слава Богу, найсильнішим ударом. І ось вже другу добу я заїдаю черешнею накриті моєю, пардон, синьою жопою, вихідні... Я взагалі любила раніше посумувати: айайай, за що мені, та чому? А в цей раз щомиті повторюю : Спасибі, Всесвіт, що все обійшлося ось так - сильним переляком і розпухлою лівою булкою", - поділилася теледіва.

Синяк на півтіла: Маша Єфросиніна налякала розповіддю про падіння зі сходів

Маша Єфросиніна розповіла про падіння зі сходів (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Стурбовані підписники бажають ведучій якнайшвидшого одужання і закликають берегти себе у коментарях.

  • Якнайшвидшого одужання, Маша!
  • Бережіть себе!!
  • Тепер «Попа,як у Кім».Будьте здорові.
  • Маша! Ти потрібна нам
  • якнайшвидшого Одужання. Значить і це навіщо-то вгодне
  • Здоров'я Вам
  • Будьте обережні і выздоравливайте, Марія
  • Маша, якнайшвидшого одужання)всі наверстаете
  • Дякую за урок оптимізму) бажаю якнайшвидшого одужання)
  • Выздоравливайте, все буде добре. Доля любить пожартувати над нами.
  • Скільки Гумору у ваших словах! Дякую

Синяк на півтіла: Маша Єфросиніна налякала розповіддю про падіння зі сходів

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна потрапила у конфуз через нову зачіску - ведучу не впізнали з чубком.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Маша Єфросинінаведущая
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