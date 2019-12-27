ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сильно скучив: Влад Топалов підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.12.2019 - 16:33
Сильно скучив: Влад Топалов підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поки ведуча з сином відпочиває на Балі, її чоловік сумує за ними у Москві

Регіна Тодоренко втекла від зими в теплі краї - телеведуча насолоджується райським відпочинком в Азії, на екзотичному острові Балі. Артистка поїхала до океану разом з маленьким сином Майклом і регулярно ділиться в мережі барвистими знімками з курорту. До речі, зірка давно повернула собі хорошу форму і захоплює стрункою фігурою в ефектних купальниках. Її чоловік Влад Топалов був змушений залишитися вдома в Москві і вже встиг сильно занудьгувати по своїй сім'ї.

У цьому співак зізнався на своїй сторінці в Instagram, а заодно поділився неймовірно милим домашнім фото з коханою дружиною. На знімку зіркова пара зображена на кухні в домашніх футболках.

Регіна явно займалася приготуванням їжі, а Влад підійшов ззаду і обняв її за стегна, при цьому обидва вони заливисто сміються.

"Чот вже прям сильно скучив ..." - зазначив артист.

Сильно скучив: Влад Топалов підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Підписники не змогли пройти повз зворушливого кадру і залишили багато зворушених коментарів.

  • такі Кльові!
  • Яка Прэлееесть!!! ви кращі і єдині в шоу-бізнесі пара, на яку я підписалася!!! Тому що ви прям такі справжні і щирі!!!
  • Яка гарна пара. З Наступаючим Новим Роком
  • Класні!!!
  • Сильно!!!!!!!
  • не Можна ж бути настільки гарними
  • Регіна тебе вб'є за цю фотку напевно
  • Ви весела сім'я
  • Ви сама класна пара
  • Оооо краса. Ось вона справжня гаряча любов
  • Ой хуліган
  • Це дуже добре коли чоловік сумує за дружиною
  • Класснючие, від таких таких фоток усмішка не сходить з лиця

Сильно скучив: Влад Топалов підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко розкрила, як поєднати активне життя і материнство і показала чарівне фото з сином з відпочинку на Балі.

Разом відпрацювали 15 проектів: Регіна Тодоренко розкрила, як поєднати активне життя та дитину Чоловік сходить з розуму: спокуслива Тодоренко засвітила груди на екзотичному фото
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся