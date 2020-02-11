Сильно схудла Адель вразила "новою" зовнішністю на вечірці Оскара-2020

Співачка Адель стала прикладом для наслідування для мільйонів своїх шанувальників у всьому світі. За історією схуднення Адель всі пильно стежили в січні цього року, коли в мережі з'явилися фото виконавиці, зроблені під час її відпочинку на Карибах. Тоді співачку було просо не впізнати. 31-річна виконавиця настільки кардинально схудла, що навіть найвірніші її фанати були вражені. Адже після розлучення з бізнесменом Саймоном Конеккі, з яким співачка зустрічалася з 2011 року, багато хто очікував, що виконавиця буде тужити за тривалими стосунками і навіть "піде в депресію". На щастя, все склалося навпаки! Після розлучення з чоловіком Адель вирішила взятися за себе і кардинально змінити свій спосіб життя.

При цьому після свого радикального перетворення виконавиця так жодного разу не вийшла в світ. Фото зі схудлою Адель, які "гуляють по мережі" були зроблені папараці. А враховуючи, що Адель вирішила на час зав'язати з концертною діяльністю, зустріти її на якій-небудь вечірці стало в рази складніше.

І все ж шанувальникам пощастило. Під час афтепаті з нагоди церемонії Оскар-2020, яка відбулася 10 лютого, шанувальники змогли побачити свою улюбленицю. Як відзначають в зарубіжних ЗМІ, Адель намагалася сховатися від фотографів та всіляко їх уникала. На щастя, деяким гостям гучної вечірки вдалося зробити з артисткою парочку фото.

Так, на вечірці Оскара-2020 Адель у строкатому натовпі "підловила" Кінга Русін - популярна польська телеведуча, яка поспішила зробити фото на пам'ять.

Адель і Кінга Русін (фото: instagram.com/kingarusin)

Адель з'явилася на вечірці в блискучій силуетній сукні з трендовим принтом анімальє. До речі, в мережі вже "вирахували", що сукня - від Ralph & Russo. Облягаюче вбрання ідеально підкреслило форми виконавиці. Насичений вечірній макіяж зроблений з акцентом на очі. Волосся зібране в оригінальну зачіску з локонами. З аксесуарів Адель віддала перевагу масивним сережкам-кілецям. У цілому, образ вийшов досить гламурний.

Деякі шанувальники вирішили трохи висвітлити фото з Адель

В коментарях не всі з привітністю зустріли "нову" Адель. Багато підкреслили, що судячи по зовнішньому вигляду виконавиці, у неї не все добре зі здоров'ям. Зокрема, підписники звернули увагу на трохи "в'ялу" зону навколо рота і очей - свідчення того, що Адель занадто швидко скинула вагу.

А так Адель виглядала всього рік тому - на вечірці Оскара 2019 (скріншот поста: instagram.com/star.news.officiell)

Нагадаємо, що вечірку з нагоди завершення церемонії Оскар щороку організовує глянець Vanity Fair. При цьому афтепаті часто збирає навіть більше селебрітіс, ніж сама церемонія вручення престижної статуетки. Один з найбільш ефектних образів однозначно продемонструвала модель і бізнес-леді Кайлі Дженнер. Кайлі обрала розкішну сукню від Ralph & Russo, яке настільки тісно сиділа на фігурі Дженнер, що буквально не могла в ньому ні сидіти, ні нормально пересуватися. Проте результат того коштував, як зазначила сама Кайлі.