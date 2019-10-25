"Сильно кохаю": Тодоренко відірвалася в Італії з іменинником Топаловим

Регіна Тодоренко не упускає анінайменшої можливості подорожувати і досліджувати нові країни і міста, не дарма вона об'їздила майже весь світ разом із тревел-шоу "Орел и Решка". Цього разу привід вибратися з дому у ведучої був поважний і приємний – день народження коханого чоловіка Влада Топалова. У недавньому інтерв'ю Регіна відверто розповіла про те, як вони обоє змінилися після народження сина Михаїла. Шоувумен оригінально звернулася до коханого і показала спільне фото з терміналу аеропорту – пара полетіла в Палермо на Сицилії.

Ведуча звернулася до чоловіка, розсекретивши його домашні прізвиська. Влад ніжно доторкнувся губами до скроні жінки, немов на знак подяки.

"З Днем Варення, мій пухкий друг! Жирна курочка. Я люблю тебе сильно! І з Річницею!" - написала вона під трепетним знімком.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Пізніше вона опублікувала веселе відео з Владом. У ролику пара їде в эксурсійному двоповерховому автобусі з відкритим верхом і з цікавістю розглядає вулиці і площі Палермо. "З днем народження!" - весело прокричала на камеру ведуча і поцілувала чоловіка.

Шанувальники зірок приєдналися до привітань і буди заворушені трепетними відносинами Регіни і Влада.

Яка ви класна пара! З Днем Народження та гарного відпочинку!

Регіна прям світиться. Щасливі видно, це класно

Як же Владу пощастило з Вами!

Гарна пара! Владик так посвіжішав і погарнішав з тобою, Регіна!

Красиві і щасливі, молодці люди!

Регіна, Влад, які ж ви гарні

Які ви класні, обожнюю вас

Скріншот коментарів

Влад, в свою чергу, також опублікував смішне фото. Він показав емоційний знімок з автобуса і залишив до нього підпис: "Гей! 35-ий! Постривай..... Пригальмуй! Всі думки і слова будуть пізніше сьогодні..... А поки – відпочинок".

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше Влад Топалов висловився про відверте фото дружини Регіни Тодоренко.