Дуже красива: Тіна Кароль пікантно оголилася заради спокусливого фото

Тіна Кароль у першому випуску ювілейного сезону проект Голос країни-10 вбила появою в ефектному сукні по фігурі від всесвітньо відомого дизайнера, і не перестає радувати шанувальників своїми спокусивими образами. Так, українська поп-діва дозволила собі з'явиться перед фанами в пікантному образі без білизни. Відповідне фото опубліковано на сторінці співачки в Instagram.

Зваблива Тіна зображена зі спини. Вона позує в оригінальному в білосніжному кардигані на гудзиках. Светр з об'ємними косами застебнутий на спині, а лінія плеча приспущена таким чином, що не важко здогадатися – під вбранням немає білизни.

Крім того, в кадрі легко можна розглянути стрункі ніжки Тіни, які не зміг приховати короткий пуловер. Поп-діва зображена босоніж, сидячи на декоративному білосніжному кубі. Вона прибрала рукою волосся так, що можна помилуватися на її витончений профіль.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники зірки затамували подих, вивчаючи в деталях гарячий, але естетичний знімок. Деякі з них припустили, що Тіна "розквітла" з появої в її житті коханого. До слова, у першому випуску Голосу країни-10 зірка раптом зізналася Насті Каменських, що ревнує Дана Балана, який вже давно приділяє їй увагу. Співак також вельми темпераментно відреагував на симпатію артистки до одного з учасників.

Красуня

Богиня

Краса і мінімалізм

Ну дуже ніжна! Просто нереальна красуня!

Вогонь

Сильно гарна

Гармата

Клас

Вона прекрасна

Красива. Неймовірно

Тіна розцвіла. У неї 100% чоловік її мрії з'явився. Нарешті

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала "образ принцеси" у сукні від українського дизайнера, вартістю близько 10 000 грн.