Вона дуже сильна! Мілла Йовович підкорила мережу "талантами" 2-місячної доньки

Мілла Йовович не втомлюється розчулювати фоловерів своїми дітьми. Вона регулярно розповідає про таланти і досягнення старшої дочки – 12-річної Евер Гарбо, яка вже стала актрисою. А тепер справа дійшла і до молодшої – 2-місячної Оушан. Виявляється, крихті теж є чим здивувати фоловерів, крім як чарівною зовнішністю.

Нове фото молодшої дочки Мілли (фото: instagram.com/millajovovich)

Мілла запостила фото, на якому маля сидить з серйозним і злегка обуреним виразом обличчя, поклавши руки на підлокітники крісла для годування. «Я тебе знищу», – додала актриса кумедний підпис, що чудово пасує до моменту. «Дитинка бос», – залишила також Мілла хештег, натякаючи, що дівчинка з характером.

Шанувальники почали засипати Міллу питаннями. «Вона така красунька. Можна я запитаю, як вимовляється її ім'я? Бережіть себе». Актриса цього разу із задоволенням вступила в невелику переписку. «Як «Океан», – написала вона («Оушан» англійською, – прим. ред.). Також фанатів зірки здивувало, що крихітка у своєму віці вже досить самостійна. «Вона вже сидить?», – написала одна з прихильниць. На що Мілла відповіла: «Вона дуже сильна!».

Коментарі до посту (фото: instagram.com/millajovovich)

Зрозуміло, справа дійшла і до обговорення, на кого схоже малятко. Так, багато хто впевнений, що всі три дівчинки – копія зіркової мами. Інші, навпаки, наполягають, що Оушан – батькова дочка, яка перейняла всі його риси. Втім, мають рацію і ті, і ті, так як дівчатка в сім'ї нагадують обох знаменитих батьків.

Середня дочка і чоловік Мілли (фото: instagram.com/millajovovich)

Також Мілла, яка відома своєю відкритістю, показала, як вони проводять карантин. Вона запостила галерею фото, де фігурує ще одна її дочка – 5-річна Дэшилл Іден. Вони з татом – знаменитим режисером Полом Андерсоном – веселяться, пускаючи мильні бульбашки. Обидва при цьому буквально світяться від щастя. «Немає нічого краще, ніж пускати мильні бульбашки після обіду», – написала актриса під радісними фото.