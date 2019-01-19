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"Сила жінки": Тіна Кароль зачарувала мережу відвертим вбранням

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.01.2019 - 08:45
"Сила жінки": Тіна Кароль зачарувала мережу відвертим вбранням
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Співачка продовжує епатувати мережу

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відвертим фото. Відповідний знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірка позує в чорному платті зі спущеними бретельками. При цьому груди артистка прикриває рукою, демонструючи чарівну зачіску і аксесуари. Доповнити образ Кароль вирішила оригінальною цитатою.

&quot;Сила жінки&quot;: Тіна Кароль зачарувала мережу відвертим вбранням

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Сила жінки в її слабкості", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що опубліковане фото стало причиною бурхливого обговорення з боку її прихильників.

"Красива жінка", - сказав користувач Костянтин Ляшенко.

"Досконалість не знає меж", - підкреслила юзер Березня Гункало.

"Просто і оригінально", - сказав користувач Майк Бригадир.

"Красуня", - уточнив юзер Олександр Таровик.

&quot;Сила жінки&quot;: Тіна Кароль зачарувала мережу відвертим вбранням

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль запустила оригінальну рубрику - під хештегом #тинакарольтату або #tinakaroltatoo співачка пропонує шанувальникам ділитися фотографіями тематичних татуювань на тілі, присвячених її творчості.

Ми також повідомляли, що Тіна Кароль вразила вечірнім образом у "діамантовій" сукня від українського бренду GUDU.

Також LITE пропонував обирати найчуттєвіше вбрання українських зірок в латексі. Тіну Кароль у ЗМІ вже встигли прозвати "королевою латексу".

Тіна Кароль: біографія відео: РБК-Україна)

"Ви – моя вічність": фанати Тіни Кароль влаштували яскравий "тату-флешмоб" (фото) "Богиня": Тіна Кароль вразила вечірнім образом в "діамантовій" сукні
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