"Сила жінки": Тіна Кароль зачарувала мережу відвертим вбранням

Співачка продовжує епатувати мережу
Популярна українська виконавиця Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відвертим фото. Відповідний знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Так, зірка позує в чорному платті зі спущеними бретельками. При цьому груди артистка прикриває рукою, демонструючи чарівну зачіску і аксесуари. Доповнити образ Кароль вирішила оригінальною цитатою.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
"Сила жінки в її слабкості", - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що опубліковане фото стало причиною бурхливого обговорення з боку її прихильників.
"Красива жінка", - сказав користувач Костянтин Ляшенко.
"Досконалість не знає меж", - підкреслила юзер Березня Гункало.
"Просто і оригінально", - сказав користувач Майк Бригадир.
"Красуня", - уточнив юзер Олександр Таровик.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль запустила оригінальну рубрику - під хештегом #тинакарольтату або #tinakaroltatoo співачка пропонує шанувальникам ділитися фотографіями тематичних татуювань на тілі, присвячених її творчості.
Ми також повідомляли, що Тіна Кароль вразила вечірнім образом у "діамантовій" сукня від українського бренду GUDU.
Також LITE пропонував обирати найчуттєвіше вбрання українських зірок в латексі. Тіну Кароль у ЗМІ вже встигли прозвати "королевою латексу".
Тіна Кароль: біографія відео: РБК-Україна)