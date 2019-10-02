Сила жінки: Лілія Ребрик з ефектним декольте спровокувала суперечки в мережі

Лілія Ребрик звикла з'являтися в кадрі в жіночних і ефектних образах. Її вбрання для ранкових ефірів ніколи не повторюються – брючні костюми, плаття і спідниці сидять на апетитною фігурі телеведучої завжди бездоганно! А нещодавно Лілія опублікувала в instagram кадр зі знімального майданчика серіалу "Папаньки". Вона постала в червоній сукні з великим декольте і відправила фанам повітряний поцілунок. Новий фотосет теледіви в елегантному трикотажному платті також не залишив шанувальників байдужими.

Вбрання по фігурі глибокого темно-синього кольору з плісированою спідницею і вирізом на грудях підкреслив хвилюючі вигини зірки, а пояс виділив тонку талію. Під вуличним фотосетом Лілія вирішила підняти цікаву тему для обговорення.

"Ловлю осінні промені сонця... Поки знову потеплішало. Сукні, спідниці, підбори - ще є шанс усе це вдягнути. Бо вже зовсім скоро почнуться теплі речі, "колготи під штани" та валянки. А взагалі, що Ви обираєте? Сукні чи брючний варіант? Бо я люблю і ті, і інше. Але у мене є подруга, яка ніколи не носити штани. І це круто я вам скажу. "Я ж дєвочка",- каже вона. Наш ведучий новин Віталій Школьний - так само каже, що для нього жінки по-справжньому красиві тільки в сукнях. А ви що скажете? Цікавить і жіноча й чоловіча точка зору", - поцікавилася Лілія.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники теледіви розійшлися в думці – одним більше по душі були сукні та спідниці, інші ж обрали спортивний і кежуальний стилі з брюками. Правда, ніхто не залишився байдужим до образу самої зірки, про що їй тут же повідомили в коментарях.

Який романтичний стиль! Дуже гарний відтінок синього кольору!

Лілія, у вас чудова сукня, а я штани тільки коли холодно одягаю. В інший час костюми або сукня

Я теж завжди ношу тільки плаття. Тільки іноді – джинси. В брюках-штанях не зовсім зручно

Ви як завжди красиві

Я дуже люблю сукні,брюки лише в дорогу чи за необхідності

Я вважаю, що і в штанах можна виглядати жіночно і елегантно

Більше люблю джинси,спортивний одяг та комфортне взуття

Я вибираю штани, це можуть бути брюки, джинси, спортивні.... Це комфортно!

Туфельки бомбезні

Як завжди на висоті

Я за сукні також

Я за комфорт, одяг під настрій, головне щоб зручненько було

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лелиля Ребрик розчулила мережу веселим фото з чоловіком Андрієм Диким.