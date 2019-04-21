Сила мистецтва: елегантна Тіна Кароль сходила з сином на балет

Українська поп-діва дуже пишається своїм єдиним сином Веніаміном і його досягненнями у навчанні. Хлопчик також співає, танцює і грає на фортепіано, що не може не радувати його зіркову маму. Співачка намагається проводити з сином як можна більше часу, адже він вчиться у Великобританії і бачаться вони не так часто. Так, артистка вирішила повести Веню на балет і разом з ним насолодитися виставою "Жизель" з відомою українською примою-балериною Катериною Кухар в головній ролі. Відео артистка поділилася в InstaStories, крім того, ролик можна подивитися на її фан-сторінці в Instagram.

Так, хлопчик уважно спостерігає за дійством на сцені, а його мама нишком знімає реакцію сина, а потім на пару секунд переводить камеру на себе. Також вона захопилася віртуозним виступом Катерини на сцені і залишила для неї безліч компліментів: королева, чудова, божественно.

Шанувальники Тіни прийшли в захват від спільного походу в театр мами і сина і також написали їй чимало теплих слів.

"Веніамін такий милий", "Які милі, це просто круто!", "Наші самі улюблені, такі милі", "Тіна без макіяжу така милашка", "Красуня", "Супер", "Яка гарна Тіночка!" - писали коментатори.

Фото: instagram.com/tina_karol

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