Досі не вірю: Регіна Тодоренко відверто висловилася про втрату улюбленої артистки

Телеведуча виконала уривок з пісні улюбленої виконавиці

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ранее призналась в бьюти-недостатках, отметила, что в свое время ее любимой исполнительницей была именитая британская певица Эми Уайнхаус. Известная британка умерла в возрасте 27 лет в 2011 году в своей лондонской квартире. Точная причина смерти не известна, однако изначально были выдвинуты версии — передозировка наркотиками или самоубийство.

Тодоренко написала трогательный пост на своей instagram-страничке, рассказав, что будучи подростком буквально обожала творчество Уайнхаус. Регина знала едва ли не все ее песни наизусть.

"Тащусь от ее огромных грязных стрелок, которые она себе делала сама!" — пишет Тодоренко.

Эми Уайнхаус

По словам ведущей, она рыдала, когда узнала, что этой "крутейшей артистки не стало".

"Больше не попасть на ее концерт, разве что купить билет в один конец", — пишет Регинаю

"А для тех, кто верит в реинкарнацию - наверняка возможно встретиться в следующей жизни! Я до сих пор верю, что мои любимые Amy и Freddie Mercury в затяжном отпуске на необитаемом острове, и когда-то они все же вернуться, может в другом обличии", — подытожила Регина.

К слову, на печальные воспоминания Тодоренко подтолкнули съемки второго сезона шоу "Мейкаперы" на российском телеканале "Пятница".

Так, телеведущая опубликовала короткое видео, судя по всему, с одной из участниц шоу. Девушка — в образе Эми Уайнхаус. При этом на фоне одну из песен британской певицы подпевает именно Регина Тодоренко.

"Может снова запеть?) Нашла на шоу #Мэйкаперы Amy Winehouse", — подписала видео Регина.

Видео: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, до этого Регина Тодоренко показала редкое "беременное" фото.

Также ранее ведущая раскрыла свою мечту.