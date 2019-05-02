Вже у Швейцарії: Катя Осадча та Юрій Горбунов захопили стильною появою в обнімку

Шанувальники Осадчоъ і Горбунова зазначили, що вони - найкраща пара
Катя Осадча та Юрій Горбунов здивували шанувальників своєю активністю. Так, відома пара українських телеведучих вирішила провести вихідні в Італії. Зокрема Горбунов та Осадча відправилися вивчати мальовничий регіон – Тоскана... Не минуло й кількох днів, як телеведучі опинилися в Швейцарії.
На своїй instagram-сторінці Катя Осадча опублікувала буквально дестяки фото і відео з надзвичайно красивого місця на перетині кордону Італії та Швейцарії. Ведучі побували в районі гори Монте-Бре (Швейцарські Альпи), а також великого озера Лугано. Ці пам'ятки "ділять між собою" дві країни. При цьому Осадча зазначила, щоб опинитися в Швейцарії, досить прокотитися на фунікулері.
Катя Осадча на кордоні Італії та Швейцарії (фото: instagram.com/kosadcha)
Юрій Горбунов на кордоні Італії та Швейцарії (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Більш того, Катя Осадча навіть зазначила, що саме в цьому барвистому місці можна було б споконо зустріти пенсію.
"Коли ми вперше приїхали на озера, я раз і назавжди закохалася у ці краєвиди. Тут інший темп життя, променади вздовж озер, у містечках всі одне одного знають і нікуди ніколи не поспішають, тут можна просидіти на лавці цілий день і просто дивитися на краєвид…. Ще тоді, десять років тому, я подумала, що тут можна приємно зустріти пенсію) сьогодні від цієї думки не відмовляюсь", — написала Катя Осадча.
Фото: instagram.com/kosadcha
А ось Юрій Горбунов опублікував загальне зі своєю коханою фото, на якому вони позують вже в іншому, більш елегантному одязі. При цьому телеведучий зазначив ресторан, який розташований вже в Швейцарії. Але недалеко від Монте-Бре. Судячи з усього, пара вирішила повечеряти вже в іншій країні.
На знімках стильні Осадча та Горбунов позую в білосніжних сорочка. На Каті також стильні чорні брюки і мокасини.
Горбунов та Осадча в Швейцарії (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники прийшли в захват від загального знімка відомої пари. Багато поспішили відзначити, що виглядають вони чудово, і це дуже красива пара.
Нагадаємо, Осадча та Горбунов зустріли Великдень 2019 у Флоренції. Телеведуча відзначила, що святкові паски везла з Києва.
А до цього Катя Осадча підкорила стилем на вечірці " Viva! Бал. Телеведуча відвідала захід з діадемою і в фатиновой спідниці.