Вже у Швейцарії: Катя Осадча та Юрій Горбунов захопили стильною появою в обнімку

Катя Осадча та Юрій Горбунов здивували шанувальників своєю активністю. Так, відома пара українських телеведучих вирішила провести вихідні в Італії. Зокрема Горбунов та Осадча відправилися вивчати мальовничий регіон – Тоскана... Не минуло й кількох днів, як телеведучі опинилися в Швейцарії.

На своїй instagram-сторінці Катя Осадча опублікувала буквально дестяки фото і відео з надзвичайно красивого місця на перетині кордону Італії та Швейцарії. Ведучі побували в районі гори Монте-Бре (Швейцарські Альпи), а також великого озера Лугано. Ці пам'ятки "ділять між собою" дві країни. При цьому Осадча зазначила, щоб опинитися в Швейцарії, досить прокотитися на фунікулері.

Катя Осадча на кордоні Італії та Швейцарії (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій Горбунов на кордоні Італії та Швейцарії (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Більш того, Катя Осадча навіть зазначила, що саме в цьому барвистому місці можна було б споконо зустріти пенсію.

"Коли ми вперше приїхали на озера, я раз і назавжди закохалася у ці краєвиди. Тут інший темп життя, променади вздовж озер, у містечках всі одне одного знають і нікуди ніколи не поспішають, тут можна просидіти на лавці цілий день і просто дивитися на краєвид…. Ще тоді, десять років тому, я подумала, що тут можна приємно зустріти пенсію) сьогодні від цієї думки не відмовляюсь", — написала Катя Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

А ось Юрій Горбунов опублікував загальне зі своєю коханою фото, на якому вони позують вже в іншому, більш елегантному одязі. При цьому телеведучий зазначив ресторан, який розташований вже в Швейцарії. Але недалеко від Монте-Бре. Судячи з усього, пара вирішила повечеряти вже в іншій країні.

На знімках стильні Осадча та Горбунов позую в білосніжних сорочка. На Каті також стильні чорні брюки і мокасини.

Горбунов та Осадча в Швейцарії (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники прийшли в захват від загального знімка відомої пари. Багато поспішили відзначити, що виглядають вони чудово, і це дуже красива пара.

Які ви класні!

Дуже красиво!

Дуже красиві! Люблю вас!

Так ми дуже за Вас раді. Закінчилися всі сезони передач. І просто дайте нам відпочити. Ну що не зрозуміло Нам....

Супер! Молодці!

Які ви гарні!

Катя, Ви молодець! Яка елегантна пара! Юрочка красень!

Ви гарна пара і великі трудівники.

Катя така красива!

Ви класні! Захоплююся вашою парою.

Клас ! Ваша Сіньйора дуже гарно і молодо виглядає! Bellissima! Так тримати!

Така гарна сім’я. Бажаю щоби вам не заздрили ніколи

Нагадаємо, Осадча та Горбунов зустріли Великдень 2019 у Флоренції. Телеведуча відзначила, що святкові паски везла з Києва.

А до цього Катя Осадча підкорила стилем на вечірці " Viva! Бал. Телеведуча відвідала захід з діадемою і в фатиновой спідниці.