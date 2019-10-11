Жарти перевіряв на дружині: Влад Яма хочет податися в стендапери

Влад Яма зазначив, що дуже хотів би спробувати себе в ролі коміка, а саме – у сфері стендап виступів. Український хореограф і член журі проекту Танці з зірками 2019 зізнався, що на реалізацію мрії у нього завжди не вистачає часу. Так, вже в цю суботу, 12 жовтня, о 18:30 на "1+1" відбудеться прем'єра нового випуску "Розсміши коміка". Нагадаємо, в цьому році шоу отримало новий формат, і тепер учасники будуть заробляти гроші вже не для себе, а щоб допомогти іншим людям. Крім того, в новому сезоні коміків будуть смішити командним складом, що представляє одне з міст України.

Так, у другому випуску візьме участь збірна міста Запоріжжя, за яку виступлять Арсен Мірзоян, Влад Яма, Ольга Жуковцова, Дмитро Ворожко та дует "Метелики" (Микола Атанов і Дмитро Рупчев). Хлопці поставили собі за мету зібрати 210 тисяч гривень на створення дитячого майданчика для малюків з особливими потребами в своєму рідному місті. Чи вдасться їм це, глядачі дізнаються вже зовсім скоро.

"Насправді, це дуже нервові відчуття, адже я давно вже не виступав з подібними гумористичними номерами, - каже Арсен Мірзоян. - Більш того, іноді я вже сам сумніваюся у власних жартах".

А ось за словами Влада Ями, коли йому запропонували відстояти честь рідного міста, він ні секунди не сумнівався.

"Тільки переживав дико, боявся підвести інших. Жарти перевіряв на дружині, вона завжди мені говорить правду. А взагалі у мене є мрія - написати власний стендап-монолог і з ним виступити. Мені здається, я це зроблю рано чи пізно, просто до сих пір на це не вистачало часу".

Ось і кілька жартів, з якими Влад Яма сподівається викликати сміх у коміків шоу:

"Євген, ви такий сьогодні блискучий. Таке відчуття, що паркет в моєму залі натирає той же чоловік, що і вашу голову"

"Відкрию вам секрет, що у Ткача і Кошового на Великдень завжди розбита голова. Кажу це вам, як переможець цих дуелей"

"На Танцях із зірками найскладніше було Монатіку. Тому що ми з Катею Кухар сиділи на стільцях, а Монатік стояв".

Кому із запорізької збірної вдасться розсмішити Євгена Кошового та Юрія Ткача, глядачі дізнаються в новому випуску "Розсміши коміка"12 жовтня, о 18:30 на «1+1».

Нагадаємо, раніше Влад Яма показав, як відривався з Олею Поляковою. Хореограф встиг проявити свої вокальні дані на "Лізі сміху".