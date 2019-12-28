Чим шумніше, тим крутіше: Джамала вразила екстремальним декольте і новорічним настроєм

Джамала, як і всі українські зірки, активно готується до Нового Року, а також ділитися своїми спогадами про те, як святкувала це чарівне свято в дитинстві. Так, співачка повторила свій яскравий образ з ранку у садку і постала у милому і зворушливому аутфіті з величезним бантом. Тепер же вона поміркувала про ідеальнесвяткування Нового Року і поділилася доволі гарячим знімком в Instagram.

Заради ефектного кадру артистка розмістилася в простому холі на килимах, вона сперлася об крісло і підперла голову рукою. На Джамалі – короткий топ, який підкреслив її значний бюст, улюблені штани-палаццо з високою посадкою, довгий кардиган і витончені плетені босоніжки на тонких підборах. На руку вона накинула чорну шкіряну куртку зі світлими вставками і ремінцями. Зачіска – високий пучок і макіяж з акцентом на виразні очі довершують зухвалий образ зірки.

У коментарі під знімком співачка розповіла, що не вважає Новий Рік сімейним святом і любить зустрічати його в галасливій компанії.

"Вважаю, що святкування Нового року не мусить відбуватися тільки в колі сім'ї. Це ж не релігійне свято. Мені здається, навпаки – чим веселіше, шумніше, з новою компанією, тим крутіше!" - зазначила вона.

Шанувальники поділилися своєю думкою про ідеальну зустріч Нового Року і не упустили можливості обдарувати зірку компліментами.

Саме так, повністю згоден

Приєднуюсь. Різдво мусимо святкувати з нашими батьками, родичами, бабусями та дідусями. Вшанувати і вдячитити колядникам

У колі близьких людей

Дуже гарне фото!

Крутяк

У колі близьких людей

Тільки у колі сімї!

Скріншот коментарів

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