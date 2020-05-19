Що за штучка! Віра Брежнєва підкреслила вигини фігури облягаючим сріблястим комбінезоном

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка зізналася, що дуже скучила за виступами

Віра Брежнєва на карантині продовжує дотримуватися режиму і не дає собі надто розслаблятися. Співачка не забуває про регулярні тренування, стала більше готувати і проводити час з чоловіком Костянтином Меладзе і дочкою Сарою. До речі, днями у композитора був день народження і артистка зворушливо привітала свого "генія" і показала фото щасливого іменинника. На самоізоляції вона вже дуже скучила за виступами і концертними образами і приміряла один зі своїх концертних нарядів.

Віра поділилася зробленим біля дзеркала відео, в якому постала в сріблястому комбінезоні, що підкреслив всі вигини її стрункої фігури. Доповнили лук босоніжки на підборах, пишна зачіска і красивий макіяж.

38-річна Брежнєва спокусливо крутить стегнами на камеру, зображуючи танець на сцені.

"Передконцертна ностальгія", - поділилася співачка.

Менш ніж за добу ролик набрав понад 770 тисяч переглядів і безліч коментарів. Фолловери захоплюються фігурою зірки, а деякі навіть вважали її занадто худою.

Худиш

Віра Сексі Сексі Леді

Ви їсте взагалі?

Космічний костюмчик

Супер Віра. Чекаємо вас на сцені швидше

Віра Брежнєва ви найкраща жінка

Вірочка,треба трохи поправитися,це вже перебір.Заздалегідь вибач,я лікар,чисто з мед. боку.

Ось тобі і ГАЛУШКА!!!! СТРУНКА , ПІДТЯГНУТА!!! Вчіться дівчатка!!!!

Сексуальна

Ой, яка Ви худа! Віра, Ви голодуєте ?)

Скріншот коментарів

Раніше Віра Брежнєва зробила зізнання про дітей. Вона вчить дочок Соню і Сару правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя. Також Віра залучає до цього і чоловіка Костянтина Меладзе і ретельно стежить за його раціоном.

Автор: Марта Нікітко