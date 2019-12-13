"Штани тріснули від радості": Леся Нікітюк вразила "космічними" фото з видами Шанхаю

Українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла в Китай, де весело і насичено проводить час. Так, вона вже встигла насолодитися різноманітними вишуканими стравами місцевої кухні, придбати новий наряд - артистка прикупила блискучу міні-сукня з анімалістичним принтом в місцевому стилі "цсіпао", а також багато гуляє по Шанхаю, який зачаровує своїми футуристичними видами. Звичайно ж .Леді Ле з задоволенням ділиться деталями своєї подорожі з шанувальниками, публікуючи фото і відео в Instagram.

На цей раз Леся показала свою прогулянку по вечірній набережній річки Хуанпу "міста вічних вогнів", з якої відкривається приголомшливий вид на ці вогні - хмарочоси Шанхаю, які яскраво світяться. При цьому вона поскаржилася, що знову не встигла зробити фото зі знаменитою "Східною перлиною". Зазначимо, що телевежа "Східна перлина" — третя за висотою в Азії, п'ята по висоті телевежа в світі, одна з головних визначних пам'яток району Пудун у Шанхаї. Її висота 468 метрів і ввечері вона красиво підсвічується.

Проте на знімках Никитюк вежа не світиться. Втім, вигляд і так вийшов дуже ефектний і "космічний"!

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, звертає на себе увагу і образ Лесі. Ведуча позує в білій водолазці і чорних джинсах, і на знімку, де вона зображена спиною, видно, що на штанях красується модна нині дірка в дуже пікантному місці - трохи нижче сідниць.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"6 років тому, коли знімали Шанхай в рамках О&Р, не встигли сфотографуватися біля палаючої різнокольоровими вогнями "Перлини" (тієї знаменитої телевежі)) .. І в цей раз я теж не встигла. Доведеться летіти знову... #China #princessofchina", - прокоментувала кадри Леся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі захоплюються розкішним видом на місто і стильним луком телезірки, не забувши відзначити і її порвані джинси. Деякі жартома припустили, що вони лопнули від радості, адже ведуча знаходиться в такому прекрасному місці.

така красива, така щаслива

Як фотошпалери, не думала на кухню такі наклеїти? Краса

Який красівий від...на передньому плані. Лесюня, ти вогонь

У вас джинсі репнули. Вид просто космос!

Дитинко,ти любиш рвані джынсы. Красава

Леся, у вас здається джинс відклеївся

Ось це попа відгодувала

Красуня

Штани співуче репнули від радості новини

Принадність ! Обожнюю тебе.

Леся ти там на попі штани подерла

Леся! Ти запальничка! Дарувати реальний позитив! Спасибі!

Дуже класна

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала, чим об'їдається в Китаї. Звичайно ж, телеведуча налягає на суші!