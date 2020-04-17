Ми були в шоці: Добринін і Квіткова висловилися про романтичне шоу Холостяк-10

Щоп'ятниці о 22:00 на офіційній сторінці проекту СТБ «Холостяк» в Instagram виходить онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником. Учасниками прямих ефірів стають холостячки, головний герой реаліті-і зіркові гості. Минулого разу до обговорення випусків приєдналася пара, яка склалася в 9 сезоні – Даша Квіткова та Микита Добринін. Вони не тільки поділилися думкою про події в проекті, але і розповіли про особисте життя і майбутнє весілля!

Поцілунок Макса з Дашею в 6 випуск «Холостяка-10» вже увійшов в історію як самий скандальний, адже він стався на очах у решти учасниць! В 9 сезоні в схожій ситуації опинилися і Микита з Дашею – їх поцілунок також побачили інші дівчата.

Кращі моменти 6 випуску – Холостяк 10

Про 10 сезон і скандальний поцілунок

Даша: Коли стався поцілунок Холостяка з Дашею, ми з Микитою були в шоці. Я думаю, що Макс – хороший хлопець. Можливо, у нього зараз ейфорія, навколо дуже багато красивих дівчат. Ну, як же тут без поцілунків? Це неможливо, мені здається (посміхається). Ми з Микитою обговорювали цей момент і прийшли до висновку, що наш поцілунок був якимось простеньким порівняно з тим, який трапився у Макса з Дашею (сміється). Наші ситуації трохи різні, оскільки ми з Микитою не поцілувалися на Церемонії троянд. Ми відійшли досить далеко, як нам здавалося. А тут дівчата стояли і чекали... В будь-якому випадку неприємно бачити, коли Холостяк цілується з іншими.

Але я ні про що не шкодувала. І, якби повторилася б така ситуація знову, я б зробила все точно так само. Це була моя історія і мій поцілунок. В той момент мені було все одно на інших учасниць. Шкода було тільки Микиту, на якого накинулися дівчата.

Учасницям 10 сезону раджу не забувати про те, що у кожної з Холостяком є своя історія. На ній і потрібно концентруватися. По-друге, віддавати собі звіт в тому, куди вони прийшли. Це романтичне реаліті, тут неможливо догодити кожному.

Микита: Мені подобається сезон. Хоч я дивлюся його менше, але знаю від Даші, хто поганий, а хто хороший (сміється). Дівчата дуже красиві. «Холостяк» – реально складний проект. Не всі учасниці в самому початку усвідомлюють, як їм буде непросто. Хочу лише побажати мудрості та терпіння. І не забувати, що вони прийшли сюди не подруг шукати, а любов. Мені хочеться підтримати Макса, але скажу, що відповідальність і на ньому в тому числі. Адже в поцілунку беруть участь двоє. Дівчат дуже багато і бути психологом для кожної складно. Тут потрібно вибирати, з ким тобі краще.

Про фавориток

Даша: У мене її немає. Я за любов. Можу сказати, що мені подобається кудрявенькая дівчинка Аліна. Ще ми з Микитою подумали про мою схожість з Дашею: обидві гімнастки, у обох був перший поцілунок на проекті і ще один – при дівчатках. Головне, щоб тепер Даша себе мудро повела в цій ситуації.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Про досвід і критику

Даша: Кожна дівчина, що стала учасницею «Холостяка», по закінченню проекту виходить з нього морально загартованішою. Коли на тебе навалюється такий шквал і любові, і негативу одночасно, ти дорослішаєш швидше, стаєш жорсткіше і досвідченіше. З часом просто перестаєш реагувати на злі коментарі. Розумієш, що їх пишуть люди, яким нічого робити. В обличчя на вулиці зазвичай ніхто не говорить того, що пишуть в соцмережах.

А вже сьогодні, 17 квітня у перерві 7 випуску романтичного реаліті СТБ Холостяк-10, в 22:00 в онлайн пост-шоу до ведучого Григорію Решетнику приєднається учасниця проекту Аліна, а також головний герой – Макс.