Сходимо з розуму потихеньку: Влад Топалов потішив позитивним кадром з синочком

Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак показав кумедне фото з сином

Влад Топалов, який нещодавно змусив фоловерів задуматися про важливе життєве питання, опублікував на своїй сторінці в Instagram нову фотографію з сином. При цьому даний знімок дуже припав до душі шанувальникам артиста.

На фото Топалов тримає свою дитину за руки і робить веселу гримасу на фоні зелені.

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Карантин до червня... не біда! Лапи в лапах і вперед! З Богом друзі! Сподіваюся, все буде добре!!! Всі сходимо з розуму потихеньку... всі... У всіх на думці робота, гроші, їжа, діти... у всіх без винятку. Нічого. Треба триматися. Господь краю не дає, як каже мій хороший друг!" - написав співак.

Користувачі мережі також прокоментували це фото.

Обидва засмаглі вже до літа! Красені!

Класно сказав;

Ух ти, пух ти, красунчики;

Клас! Найкращі хлопчики!

Щастя;

Боже який гарненький;

Ти мій хороший, Майкл! Який же ти пупсик, сонечко, лапочка;

Красиві.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що після гучного скандалу, який був пов'язаний з висловлюванням Регіни Тодоренко про жертви домашнього насильства, Влад Топалов дуже емоційно звернувся до фоловерів і особливо до всіх хейтерів. Він закликав усіх бути добрішими. За словами музиканта, через цей скандал Регіна буквально втратила все.