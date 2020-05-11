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Сходимо з розуму потихеньку: Влад Топалов потішив позитивним кадром з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.05.2020 - 21:13
Сходимо з розуму потихеньку: Влад Топалов потішив позитивним кадром з синочком
Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак показав кумедне фото з сином

Влад Топалов, який нещодавно змусив фоловерів задуматися про важливе життєве питання, опублікував на своїй сторінці в Instagram нову фотографію з сином. При цьому даний знімок дуже припав до душі шанувальникам артиста.

На фото Топалов тримає свою дитину за руки і робить веселу гримасу на фоні зелені.

Сходимо з розуму потихеньку: Влад Топалов потішив позитивним кадром з синочком

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Карантин до червня... не біда! Лапи в лапах і вперед! З Богом друзі! Сподіваюся, все буде добре!!! Всі сходимо з розуму потихеньку... всі... У всіх на думці робота, гроші, їжа, діти... у всіх без винятку. Нічого. Треба триматися. Господь краю не дає, як каже мій хороший друг!" - написав співак.

Користувачі мережі також прокоментували це фото.

  • Обидва засмаглі вже до літа! Красені!
  • Класно сказав;
  • Ух ти, пух ти, красунчики;
  • Клас! Найкращі хлопчики!
  • Щастя;
  • Боже який гарненький;
  • Ти мій хороший, Майкл! Який же ти пупсик, сонечко, лапочка;
  • Красиві.

Сходимо з розуму потихеньку: Влад Топалов потішив позитивним кадром з синочком

Сходимо з розуму потихеньку: Влад Топалов потішив позитивним кадром з синочком

Сходимо з розуму потихеньку: Влад Топалов потішив позитивним кадром з синочком

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що після гучного скандалу, який був пов'язаний з висловлюванням Регіни Тодоренко про жертви домашнього насильства, Влад Топалов дуже емоційно звернувся до фоловерів і особливо до всіх хейтерів. Він закликав усіх бути добрішими. За словами музиканта, через цей скандал Регіна буквально втратила все.

Теги Новини України шоубизВлад Топалов
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