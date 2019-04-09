"Сходили в гості до Трампа": Слава з НеАнгелів похвалилася відпочинком в Нью-Йорку

Слава Камінська зі своїм чоловіком – український пластичний хірург Едгар Камінський – продовжують здійснювати свою "американську мрію". Зазначимо, що буквально тиждень тому солістка поп-групи НеАнгели з чоловіком вирушила в США. Кожен день українська виконавиця балує шанувальниками яскравими фотознімками зі свого казкового відпочинку. То пройдеться по узбережжю, то стильний образ покаже... Побувала Слава також і в парку розваг, де дозволила собі порушити строгу дієту і з'їсти величезний гамбургер з картоплею фрі.

А нещодавно Слава і Едгар вирушили на екскурсію по Нью-Йорку. При цьому в "великому яблуці" солістка НеАнгелів відвідала одну із знакових пам'яток – Трамп-тауер (Башта Трампа) на Манхеттені. Це 58-поверховий хмарочос на одній з найбільш фешенебельних вулиць Нью-Йорка, де сама дорога нерухомість. Зазначимо, що величезний бізнес-центр, а також готель був побудований на кошти нинішнього президента США Дональда Трампа.

Саме в Трамп-тауері 9 листопада 2016 року Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на президентських виборах в США. Також тут він дав свою першу прес-конференцію в якості обраного президента США.

Будівля вважається однією з визначних пам'яток Нью-Йорка. А після перемоги Трампа в передвиборній гонці мільйони туристів зі всього світу поспішають зробити пам'ятне фото на фоні входу у вежу. Не стали винятком Слава і Едгар Камінські.

Слава Камінська ніяк не прокоментувала свое нове фото, лише додавши смайлик Статуї Свободи.

Слава і Едгар Камінські на тлі Вежі Трампа (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Камінської також поспішили прокоментувати її новий знімок:

"Які Ви бубочки"

"Красива пара... Щастя Вашій родині, благополуччя, взаєморозуміння, любові!"

"Ви просто МЕГА круті!"

"Ви Прекрасні"

"Гарні мандрівники, проте, на нашій стороні"

"Там класно всередині. Хотілося б мати квартирку в такому будинку"

"New York, New York!"

"Втретє в цьому місті і не втомлююся дивуватися красі! NY -моя любов", - підписала знімок Слава

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів налякала надмірною худобою, опублікувавши фото у червоному костюмі з шортами. Багато шанувальників Слави відзначили, що їй знову настав час набрати вагу.