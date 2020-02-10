Шо з-под дуба: серіал "Спіймати Кайдаша" буде звучати під музику DakhaBrakha (відео)

Глядачі почують звучання знакової пісні "Шо з-під дуба" DakhaBrakha
2 березня на телеканалі СТБ стартує 12-серійний проект «Спіймати Кайдаша» за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» та за сценарієм відомого українського драматурга Наталки Ворожбит. Одні із головних ролей виконали зірка «Кріпосної» Тарас Цимбалюк та зірка «Кіборгів» Віктор Жданов. Саундтреком до серіалу стала музика українського етно-гурту DakhaBrakha.
Прем'єра серіалу Спіймати Кайдаша. Дивіться 02.03.2020 на СТБ!
У Наталки давні дружні стосунки з Владом Троїцьким та гуртом DakhaBrakha і, звичайно, вони погодилися стати саундтреком до серіалу без вагань.
Саундтреком до серіалу «Спіймати Кайдаша» стала музика DakhaBrakha
У головних ролях: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Якушева, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясиновський, Юлія Врублевська та інші.
Вже 2 березня о 20:00 на СТБ. Таких Кайдашів ви ще не бачили!