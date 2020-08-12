У капелюшку і з голими грудьми: Кайлі Дженнер в пікантному вбранні захопила розкішними формами

Кайлі Дженнер, яка днями відзначила 23-річчя, продовжує хвилювати мережу жаркими зйомками. Цього разу фотосесія вийшла максимально привабливою. Дівчина позує напівоголеною: образ наймолодшої ​​представниці знаменитого сімейства склали чорні штани і капелюшок з вуаллю, а голі груди вона прикриває тільки руками. Доповнює лук яскравий макіяж і стильна укладка. До слова, знімала Кайлі фотограф українського походження Саша Самсонова, яка є автором багатьох фотосесій відомої теледінастіі.

Кайлі в новій фотосесії (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Розкішна», «Перша», «Ти найкраща», «Просто вау», «Неймовірна», - не можуть стримати слів захоплення послідовувачі дівчини. Всього за кілька годин фото зібрали масу лайків, одне з них - близько 10 мільйонів, що є рекордом навіть для самої Кайлі.

До слова, фото з 2-річною дочкою Стормі, яке Дженнер виклала раніше, також зробила Саша Самсонова. Скоріше за все, фотосесію молода мільйонерка приурочила до свого дня народження.

Кайлі захопила мережу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, дівчину тепло привітали її старші сестри, які опублікували масу спільних архівних фото. На багатьох з них зірка позує ще зовсім молодою і тому практично невпізнанною. До слова, в звичайному житті - без звичного макіяжу, укладок і розкішного одягу Кайлі часто не впізнають на вулицях.