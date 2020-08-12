У капелюшку і з голими грудьми: Кайлі Дженнер в пікантному вбранні захопила розкішними формами

Зірка підкорила мережу гарячими кадрами
Кайлі Дженнер, яка днями відзначила 23-річчя, продовжує хвилювати мережу жаркими зйомками. Цього разу фотосесія вийшла максимально привабливою. Дівчина позує напівоголеною: образ наймолодшої представниці знаменитого сімейства склали чорні штани і капелюшок з вуаллю, а голі груди вона прикриває тільки руками. Доповнює лук яскравий макіяж і стильна укладка. До слова, знімала Кайлі фотограф українського походження Саша Самсонова, яка є автором багатьох фотосесій відомої теледінастіі.
«Розкішна», «Перша», «Ти найкраща», «Просто вау», «Неймовірна», - не можуть стримати слів захоплення послідовувачі дівчини. Всього за кілька годин фото зібрали масу лайків, одне з них - близько 10 мільйонів, що є рекордом навіть для самої Кайлі.
До слова, фото з 2-річною дочкою Стормі, яке Дженнер виклала раніше, також зробила Саша Самсонова. Скоріше за все, фотосесію молода мільйонерка приурочила до свого дня народження.
Нагадаємо, дівчину тепло привітали її старші сестри, які опублікували масу спільних архівних фото. На багатьох з них зірка позує ще зовсім молодою і тому практично невпізнанною. До слова, в звичайному житті - без звичного макіяжу, укладок і розкішного одягу Кайлі часто не впізнають на вулицях.