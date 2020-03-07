"Шизик": Маша Єфросиніна показала свій страшний "пунктик" на відео

Маша Єфросиніна – справжній адепт чистоти. До речі, до прибирання ведуча підходить дуже креативно та вміє поєднувати фітнес з наведенням порядку у квартирі. Точно так вона ретельно підходить до питань гігієни. Маша має власний "пунктик", пов'язаний з чистотою - скрупульозно обробляє руки дезінфікуючими засобами, яких у неї чимало, та ще й у різних варіантах і формах випуску: від спрею до гелю або пінки. Як саме вона робить знезараження рук, теледіва показала в Instagram.

Так, ведуча продемонструвала на камеру власний арсенал знезаражувальних та антибактеріальних засобів. "Незамінна адже для мене в щоденному побуті – дезінфектор. Я роблю так багато разів в день. А є ще пінка. Але якщо цього недостатньо, то завжди зі мною серветочки!" - розповіла вона, показавши своїх "помічників".

"Це ж залежність. Два дезінфектора. Взагалі-то у мене є три – ще гелевий. Це ж ідіотизм! Я це розумію. Але нічого з собою не можу зробити!" - щиросердно зізналася Маша.

"Нарешті, прийшов час нас, шизиків-чистьох! Можна абсолютно санкціоновано обробляти руки дезінфектором сто разів на день - і тепер ніхто не посміє на тебе дивитися, як на невротика! Патаму шо чисті руки тепер — тренд", - заявила ведуча у підпису під відео.

Багато шанувальників підтримали Машу і заявили, що й самі можуть сміливо назвати себе "чистулями".

А мені кажуть я шизанута, ура я не одна. Але спреї більше люблю, ніж гелі. А серветочки.... з різним запахом... це ваще річ

У мене теж така залежність

Якраз те, що треба

Я так розумію, носити до всього цього набору ще й мило з собою - це вже клініка? І мені пора на диванчик до психотерапевта?

Правильно! Тільки так можна перемогти коронавірус

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Раніше Маша Єфросиніна поділилася власною дієвою антристресс-програмою, яка допоможе абстрагуватися від існуючого навколо негативу.