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"Шикарний вигляд": українська співачка повністю оголилася на відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.01.2019 - 23:27
"Шикарний вигляд": українська співачка повністю оголилася на відпочинку
Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Вона показала апетитні форми і поскаржилася на те, що встигла згоріти під палючим сонцем

Українська співачка, діджей і екс-учасниця гарячого тріо Nikita Анастасія Кумейко, яка виступає під псеводнимом DJ NANA, показала повністю оголене фото, зроблене під час відпочинку в Таїланді. Гарячим знімком вона поділилася в Instagram.

Дівчина стоїть спиною до камери, а її тіло вкрите чимось білим, як стає зрозуміло з підпису – це аптечний засіб "Пантенол". Вона без сорому демонструє ідеальні форми: апетитні стегна, тонку талію й стрункі ніжки.

"Ну все, я спокійна, відпочинок пішов за планом. Міс Пантенол у справі. Завтра день під парасолькою", - натякнула знаменитість на те, що встигла згоріти під палючим курортним сонцем.

&quot;Шикарний вигляд&quot;: українська співачка повністю оголилася на відпочинку

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Правда, крім співчуття від підписників Настя отримала ще й масу теплих слів, адже фани були цілком поглинені вивченням її оголених форм, не упускаючи можливості побалувати дівчину компліментами.

&quot;Шикарний вигляд&quot;: українська співачка повністю оголилася на відпочинку

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

"Фігура просто вогонь, Афродіта", "Пісочний годинник", "Це дуже красиво!", "Прекрасна фігура", "Це жахливо красиво", "Ідеальна", "Ось і обіцяна фотка без купальника!", "Шикарний вид", "Фігурка дуже класна!" - хвалили артистку коментатори.

&quot;Шикарний вигляд&quot;: українська співачка повністю оголилася на відпочинку

&quot;Шикарний вигляд&quot;: українська співачка повністю оголилася на відпочинку

&quot;Шикарний вигляд&quot;: українська співачка повністю оголилася на відпочинку

&quot;Шикарний вигляд&quot;: українська співачка повністю оголилася на відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Треба сказати, що Анастасія разом зі своїм коханим, українським композитором и продюсером Русланом Квінтою та знаменитими друзями, ресторатором Миколою Тищенко, його дружиною Аллою Барановською і їх сином Давидом відпочиває в Таїланді.

Раніше дружина головного "ревізора" країни заявила, що зважилася на зміну вілли і нітрохи не шкодує про своє рішення, адже з нової локації відкриваються приголомшливі види на навколишні пейзажі і захід сонця.

До речі, Микола Тищенко з дружиною і сином Давидом позував для сімейної фотосесії, яку опублікував популярний український глянцевий журнал. Алла Барановська зізналася, що, незважаючи на погане самопочуття, вона залишилася дуже задоволена зйомкою.

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