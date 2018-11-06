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В шикарній блузі і міні: Еліна Світоліна похвалилася новим званням

Lite » Зірки 06.11.2018 - 21:25
Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)
Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

На фото спортсменка постала перед фанатами в незвичайному образі

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно зізналася, що зараз не займається активним пошуком другої половинки, похвалилася тим, що отримала нове звання. Відповідну фотографію Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У вівторок, 6 листопада Еліна Світоліна здобула високе звання – Заслужений майстер спорту України. Посвідчення передав безпосередньо спортсменці під час прес-конференції, присвяченій історичній перемозі Світоліної, міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

На зустріч з журналістами українська тенісистка вбралася в шикарну блузу від Лілії Пустовіт і чорну шкіряну міні-спідницю. Свій образ спортсменка доповнила високими замшевими чоботами - ботфортами, які Світоліна взула на голі ноги.

В шикарній блузі і міні: Еліна Світоліна похвалилася новим званням

Скріншот фото (instagram.com/elisvitolina)

Також у Еліни Світоліної змінилася зачіска – волосся стали коротшими і хвилястими.

Шанувальники спортсменки написали в коментарях безліч теплих слів та привітання з таким високим званням.

 

Скріншот фото (instagram.com/elisvitolina)

До речі, раніше ми писали про те, що українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася відвертим фото, подякувавши шанувальникам.

Спортсменка поділилася відвертим фото, на якому вона позує в ніжній піжамі на тлі мальовничого сходу сонця і моря.

А також ми розповідали про те, що Еліна Світоліна розповіла, як завоювати її любов.

"Єдиний спосіб завоювати мою любов - це відвести мене в український ресторан", - розповіла українська спортсменка.

Відео: РБК-Україна

Новини України ТеннисЭлина Свитолина
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