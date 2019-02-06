"Шикарна і бажана": Віра Брежнєва з екстремальним декольте спокусила пляжним фото

Співачка показала пікантне вбрання на фоні тропічних пейзажів

Известная певица Вера Брежнева, которая на днях вернулась из 5-дневного отпуска на Мальдивах, продолжает баловать поклонников пляжными снимками в пикантных нарядах. Так, зрелищным фото она поделилась на странице в Instagram.

Звезда сидит в подвесном кресле-качели из ротанга. На ней легкая белая кружевная блузка-топ со шнуровкой в области декольте, открывающая взору пикантную часть тела знаменитости, а также стильные плавки с высокой посадкой, подчеркивающие стройную талию. Солнечные очки, ожерелье из ракушек, крупный медальон на шее и массивные серьги в качестве аксессуаров дополняют томный тропический образ артистки.

"Что делать, когда отдых закончился, а фоточки остались?" - поинтересовалась исполнительница, "нарвавшись" на комплименты фанов.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники наперебой стали предлагать свои варианты – размещать пляжные фотосессии в неограниченном количестве в соцсетях, а некоторые даже предложили сдать в музей, назвав красочные снимки певицы шедеврами.

"Все фотографии, супер! Выкладывайте! Мы полюбуемся на любимую певицу и красавицу", "Верочка, вы просто богиня", "Выкладывать! Красота и Вера спасут этот мир!", "Изумительное фото", "Прекрасная! Оставить хорошие и тёплые воспоминания у себя в сердце, да и все фото есть", "Какая же ты шикарная и желанная... Я обожаю тебя", - не сдерживали себя комменаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева показла, с кем отправилась отдыхать на экзотичекий курорт, на котором давно мечтала побывать.

К слову, Вера Брежнева даже в отпуске продолжала заниматся спортом. Она показала, как делает упражнения на пляже вместе со своей подругой, российской моделью Еленой Перминовой.

Видео: РБК-Украина