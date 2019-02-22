"Шикарна": Віка з "НеАнгелів" похвалилася стильним вбранням на Балі

Артистка вирушила в довгоочікувану відпустку

В начале февраля участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха посетила солнечную Португалию и погуляла по Лиссабону, однако этого не оказалось мало и певица отправилась туда, где царит лето - на райский остров Бали. На своей странице в Instagram артистка поделилась несколькими фото в ярком образе.

На снимках Вика позирует на фоне пальм в стильном цветастом платье в пол.

"Я начинаю свой отпуск! Свет! Мотор! Поехали..." - написала под публикацией счастливая исполнительница.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Позднее она выложила еше один кадр, на котором сидит на срубленных бамбуковых стволах.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Поклонники восхищаются красотой Виктории и окружающей ее природы и желают девушке отличного отдыха.

"Такое фото классное, зелени столько!";

"Шикарная! Приятного отдыха)";

"Такая хорошенькая";

"Кайф! хорошего отдыха";

"Боже, какая красота";

"Клевый сарафан";

"Такие яркие фото. И вы так жизнерадостны. Супер", - пишут фолловеры Смеюхи.

Отметим, что ее коллега по группе Слава Каминская также сейчас находится на отдыхе - вместе с мужем и детьми она отправилась в ОАЭ и делится яркими фото с фанами.

Ранее Виктория из группы "НеАнгелы" показала смелое фото, на котором она позирует с тиграми.