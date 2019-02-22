"Шикарна": Віка з "НеАнгелів" похвалилася стильним вбранням на Балі

Артистка вирушила в довгоочікувану відпустку
В начале февраля участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха посетила солнечную Португалию и погуляла по Лиссабону, однако этого не оказалось мало и певица отправилась туда, где царит лето - на райский остров Бали. На своей странице в Instagram артистка поделилась несколькими фото в ярком образе.
На снимках Вика позирует на фоне пальм в стильном цветастом платье в пол.
"Я начинаю свой отпуск! Свет! Мотор! Поехали..." - написала под публикацией счастливая исполнительница.
Фото: (instagram.com/vikanablack)
Позднее она выложила еше один кадр, на котором сидит на срубленных бамбуковых стволах.
Фото: (instagram.com/vikanablack)
Поклонники восхищаются красотой Виктории и окружающей ее природы и желают девушке отличного отдыха.
"Такое фото классное, зелени столько!";
"Шикарная! Приятного отдыха)";
"Такая хорошенькая";
"Кайф! хорошего отдыха";
"Боже, какая красота";
"Клевый сарафан";
"Такие яркие фото. И вы так жизнерадостны. Супер", - пишут фолловеры Смеюхи.
Отметим, что ее коллега по группе Слава Каминская также сейчас находится на отдыхе - вместе с мужем и детьми она отправилась в ОАЭ и делится яркими фото с фанами.
Ранее Виктория из группы "НеАнгелы" показала смелое фото, на котором она позирует с тиграми.