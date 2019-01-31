Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах

Співачка не може натішитися райським відпочинком на острові, куди давно мріяла потрапити

Популярная певица Вера Брежнева наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании подруг – посетить острова было ее давней мечтой, которую она осуществила. Она с удовольствием проводит время на пляже, и в подтверждение этому на странице в Instagram публикует вдохновляющие фото в стильных нарядах.

Артистка разместила целый фотосет на фоне облачного неба, которое идеально контрастирует с бирюзовой водной гладью и белоснежным песком. Сама Вера позирует в цельном купальнике с модным анималистичным чорно-белым притом, длинной прямой белой полупрозрачной летящей юбке и черной шляпе, которая стала главным атрибутом стильной фотосессии.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Просили больше фото? Это вы зря, потому что я могу. Тем более, что я очень рада вашим комментариям и оценила то, что вы умеете радоваться за других! Ныне это редкость. Ps: еще и последние деньки", - оставила артистка меланхоличную запись.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники пришли в восторг от жизнерадостности певицы и ее идеальной фигуры, которую она с удовольствием демонстрирует на отдыхе.

"Как приятно смотреть на жизнерадостно- заразительных людей. Приятного, вдохновляющего отдыха, Вера", "Ты такая красивая - не могу оторваться от тебя", "Вы просто бомба! Обожаю Вас!", "Супер! Вера отличного отдыха вам!", "Какой образ! Купальник и юбка супер!", "Верочка, ты такая худенькая! Как будто тебе 18!" - восторгались комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Также в "сториз" звезда показала, как проводит отведенное для отдыха время. Артистка не сидела, сложа рук, а решила сделать доброе и полезное дело – убрать остров от мусора и пластика.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева вызвала фурор появлением в изумрудном купальнике. Певица непринужденно позировала на фоне экзотических пейзажей.

К слову, по прибытию на Мальдивы Веру Брежневу восхитила не только островная райская красота, а также впечатлили условия в отеле – ванна артистки стояла на улице, что стало приятным дополнением для отличного отдыха.

Видео: РБК-Украина