Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка не може натішитися райським відпочинком на острові, куди давно мріяла потрапити

Популярна співачка Віра Брежнєва насолоджується відпочинком на Мальдівах в компанії подруг – відвідати острова було її давньою мрією, яку вона здійснила. Вона із задоволенням проводить час на пляжі, і на підтвердження цього на сторінці в Instagram публікує надихаючі фото в стильних вбраннях.

Артистка розмістила цілий фотосет на фоні хмарного неба, яке ідеально контрастує з бірюзовою водною гладдю і білосніжним піском. Сама Віра позує в цілісному купальнику з модним анімалістичним чорно-білим притому, довгій прямій білій напівпрозорій повітряній спідниці і чорному капелюсі, який стала головним атрибутом стильної фотосесії.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Просили більше фото? Це ви дарма, тому що я можу. Тим більше, що я дуже рада вашим коментарям і оцінила те, що ви вмієте радіти за інших! Нині це рідкість. Ps: ще й останні деньки", - залишила артистка меланхоличний запис.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники прийшли в захват від життєрадісності співачки та її ідеальної фігури, яку вона із задоволенням демонструє на відпочинку.

"Як приємно дивитися на життєрадісно - заразливих людей. Приємного, надихаючого відпочинку, Віра", "Ти така гарна - не можу відірватися від тебе", "Ви просто бомба! Обожнюю Вас!", "Супер! Віра відмінного відпочинку вам!" "Який образ! Купальник і спідниця супер!", "Вірочка, ти така худенька! Як ніби тобі 18!" - захоплювалися коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Також в "сторіз" зірка показала, як проводить відведений для відпочинку час. Артистка не сиділа, склавши рук, а вирішила зробити добру і корисну справу – прибрати острів від сміття та пластику.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва викликала фурор появою в смарагдовому купальнику. Співачка невимушено позувала на фоні екзотичних пейзажів.

До речі, по прибуттю на Мальдіви Віру Брежнєву захопила не тільки острівна райська краса, а також вразили умови в готелі – ванна артистки стояла на вулиці, що стало приємним доповненням для відмінного відпочинку.

Відео: РБК-Україна