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Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 19:30
Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка не може натішитися райським відпочинком на острові, куди давно мріяла потрапити

Популярна співачка Віра Брежнєва насолоджується відпочинком на Мальдівах в компанії подруг – відвідати острова було її давньою мрією, яку вона здійснила. Вона із задоволенням проводить час на пляжі, і на підтвердження цього на сторінці в Instagram публікує надихаючі фото в стильних вбраннях.

Артистка розмістила цілий фотосет на фоні хмарного неба, яке ідеально контрастує з бірюзовою водною гладдю і білосніжним піском. Сама Віра позує в цілісному купальнику з модним анімалістичним чорно-білим притому, довгій прямій білій напівпрозорій повітряній спідниці і чорному капелюсі, який стала головним атрибутом стильної фотосесії.

Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Просили більше фото? Це ви дарма, тому що я можу. Тим більше, що я дуже рада вашим коментарям і оцінила те, що ви вмієте радіти за інших! Нині це рідкість. Ps: ще й останні деньки", - залишила артистка меланхоличний запис.

Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах

Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах

Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах

 

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники прийшли в захват від життєрадісності співачки та її ідеальної фігури, яку вона із задоволенням демонструє на відпочинку.

"Як приємно дивитися на життєрадісно - заразливих людей. Приємного, надихаючого відпочинку, Віра", "Ти така гарна - не можу відірватися від тебе", "Ви просто бомба! Обожнюю Вас!", "Супер! Віра відмінного відпочинку вам!" "Який образ! Купальник і спідниця супер!", "Вірочка, ти така худенька! Як ніби тобі 18!" - захоплювалися коментатори.

Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах

Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах

Шикарна Віра Брежнєва вразила стилным пляжним look'ом на Мальдівах

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Також в "сторіз" зірка показала, як проводить відведений для відпочинку час. Артистка не сиділа, склавши рук, а вирішила зробити добру і корисну справу – прибрати острів від сміття та пластику.

 

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва викликала фурор появою в смарагдовому купальнику. Співачка невимушено позувала на фоні екзотичних пейзажів.

До речі, по прибуттю на Мальдіви Віру Брежнєву захопила не тільки острівна райська краса, а також вразили умови в готелі – ванна артистки стояла на вулиці, що стало приємним доповненням для відмінного відпочинку.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Віра Брежнєва
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