"Шикарна парочка": Потап грайливо відшмагав Каменських на камеру (відео)

Потап і Настя Каменських – одна з найбільш яскравих і веселих пар українського шоу-бізнесу. Вони не соромляться демонструвати свої почуття на публіці і в мережі і завжди готові посміятися, в тому числі і над собою. Нещодавно Потап неабияк потішив шанувальників смішним відео, знятим для соцмережі TikTok, в якому вони з коханою помінялися ролями - співачка постала в чоловічій футболці, а продюсер - в одному лише рушнику і з "вагітним" животом.

На цьому подружжя не стали зупинятися і зняли нове відео, яким Потап поділився на своїй сторінці в Instagram. Все під ту ж пісню групи MOZGI "Дівчинка" одягнені по-домашньому репер і артистка спочатку синхронно танцюють, після чого продюсер грайливо шльопає кохану по попі.

Зазначимо, що Каменських відображена в лосинах, спортивній кофті і без макіяжу на обличчі, а її чоловік - в спортивному костюмі і вітровці.

"з Каменських завжди Шльоп Королівський!"- підписав ролик Потап, роблячи відсилання до слів з треку.

Відео: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Користувачі мережі оцінили гумор і креатив зіркової парочки і почали активно ділитися враженнями в коментарях.

Потап схуд і помолодшав

сильно стильно

Класні такі, пісня ну 100%%%про Настю

Як же я вас обожнюю

Я вже думала ти Настю не будеш бити у відео, але слава богу це трапилося

Респект і Уважуха Вам. Ви Класнючие)))

Божееее, мрія дитинства

Скільки дублів було ?

Круті

ви дуже чудові!!! Сссссууууууупер пара

Ви такі класнючие

Потапу Любов пішла на користь, помолодшав років на 20)))

Ахахаха ви такі прикольні!

Шикарна парочка)))

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що Настя Каменських показала стильне відео, на якому приміряє різні рукавички зі свого гардероба. Співачка поцікавилася, який аксесуар більше сподобався її підписникам.