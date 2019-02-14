"Шикарна пара": Маша Єфросиніна здивувала гарячим фото з чоловіком

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча привітала коханого з Днем святого Валентина

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше замилувала "весняним" фото з молодшою сестрою Лізою Ющенко, зворушливо привітала коханого чоловіка Тимура Хромаєва з Днем всіх закоханих. 14 лютого вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram гаряче відпускне фото з чоловіком, неабияк здивувавши і порадувавши своїх фанів.

На знімку Маша палко обіймає чоловіка, в тому числі і однією ногою. При цьому ведуча одягнена в смарагдовий халат і з чорним капелюхом на голові, а Тимур і зовсім відображений в одних лише плавальних шортах.

"Світ двох повинен лише їм двом і належати... #happyvalentinesday", - підписала публікацію Єфросиніна.

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники прийшли в захват від такого "жаркого" знімка і засипали знаменитість коментарями, вітаючи з святом і називаючи їх красивою і шикарною парою.

"Гарне фото", "Уххххх жарко!", "Маша, яка ви чудова. Одна з небагатьох на кого хочеться рівнятися. Любові вам у всіх її проявах", "Завжди надихаюсь вашою красивою пара: у ідеальної жінки - ідеальний чоловік! Профіль, як у Тома Форда! Люблю,Маріє, все до чого торкаєтесь...", "Як по-сексуальному гарно", "Неймовірна пара, любові вам ще більшою!", "Фото круте .Рада і любов вам .Красива пара", "Шикарна пара", - пишуть фолловери.

Зазначимо, що чоловік Маші не залишився осторонь і також привітав її зі святом, поділившись чарівним спільним фото.

Фото: (instagram.com/timur_khromaev)

"Happy valentine's Day @mashaefrosinina! Спасибі, що прийшла в моє життя і назавжди зробила його неповторним і яскравим!" - зворушливо підписав знімок Хромаєв.

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