"Шикарна до непристойності!" Полякова влаштувала Нікітюк фешн-фотосесію в Парижі

Телеведуча гуляла вулицями столиці Франції у сукні-піджаку
Леся Нікітюк нещодавно повернулася з романтичного Парижа, де провела незабітній час в компанії подруг, а також сходила на показ української дизайнера Андре Тана. Вона побувала на дефіле разом з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим, а також співачкою Олею Поляковою. Леся з задоволенням гуляла вулицями французької столиці, обідали в місцевих закладах і не встояла перед шопінгом в знаментом універмазі Галереї Лафайєт. Леді Ле опублікувала серію ностальгічних кадрів з міста романтиків в Instagram.
На фото захоплена Леся прогулюється по центру Парижа. Вона одягла трендову сукню-піджак оригінального крою з одним рукавом і великими золотими гудзиками від Andre Tan, доповнила образ колготками з малюнком, лакованими туфлями-човниками і невеликою сумкою на ланцюжку від Chanel.
"Настрій Париж", - підписала серію знімків Леді Ле, а також вказала автора фото – Олю Полякову.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Мені вийшли всі мої фото!" - попросила під фотосетом "суперблондинка". "Ага, я їх на аукціоні продам", - відреагувала Леді Ле.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники не приховували свого захоплення від перегляду французького фотозвіту Лесі.
Скріншот коментарів
Раніше Леся Нікітюк опублікувала яскравий кадр з келихом на фоні Ейфелевої вежі.