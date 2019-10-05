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"Шикарна до непристойності!" Полякова влаштувала Нікітюк фешн-фотосесію в Парижі

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Телеведуча гуляла вулицями столиці Франції у сукні-піджаку

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з романтичного Парижа, де провела незабітній час в компанії подруг, а також сходила на показ української дизайнера Андре Тана. Вона побувала на дефіле разом з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим, а також співачкою Олею Поляковою. Леся з задоволенням гуляла вулицями французької столиці, обідали в місцевих закладах і не встояла перед шопінгом в знаментом універмазі Галереї Лафайєт. Леді Ле опублікувала серію ностальгічних кадрів з міста романтиків в Instagram.

На фото захоплена Леся прогулюється по центру Парижа. Вона одягла трендову сукню-піджак оригінального крою з одним рукавом і великими золотими гудзиками від Andre Tan, доповнила образ колготками з малюнком, лакованими туфлями-човниками і невеликою сумкою на ланцюжку від Chanel.

"Настрій Париж", - підписала серію знімків Леді Ле, а також вказала автора фото – Олю Полякову.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Мені вийшли всі мої фото!" - попросила під фотосетом "суперблондинка". "Ага, я їх на аукціоні продам", - відреагувала Леді Ле.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники не приховували свого захоплення від перегляду французького фотозвіту Лесі.

  • Леся, ти гармата просто
  • Бувають же ноги!
  • Ну прям дівчинка
  • Багіня Паризької бруківки
  • Красуня
  • Сексі
  • Леся, як завжди, чарівна! А почуття гумору як вишенька на торті!
  • Леся, ви як завжди прекрасні
  • Ну дуже, ну дуже красива дівчина
  • Така щаслива
  • Якою ти стала непристойно шикарною! Або шикарною до непристойності

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк опублікувала яскравий кадр з келихом на фоні Ейфелевої вежі.

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