Шикарна дівчинка: Надя Дорофєєва "підірвала" мережу гарячим фото в купальнику

Співачка взяла участь у зйомці в Києві
Надя Дорофєєва не сидить на місці - співачка виступає на концертах, вибирає кращі дитячі голоси у проекті "Голос. Діти" і встигає зніматися у відвертих фотосесіях. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася гарячим кадром, зробленим у рамках нової зйомки.
На знімку артистка в ефектному червоному купальнику сидить на носі човна, демонструючи довгі ніжки і витончену фігуру. При цьому вона повернула голову в бік, а вітер ефектно розметав її довгі локони, так що обличчя знаменитості не видно за волоссям.
"Київ. Літо. Зйомка", - підписала публікацію Дорофєєва.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Уважні підписники тут же впізнали місце і зазначили, що співачка захоплювала своєю розкішною фігурою і красою на Русанівському каналі. Вони також залишили безліч захоплених відгуків.
Нагадаємо, Джамала і Надя Дорофєєва підкорили стильними образами на "Голос. Діти".
Раніше Надя Дорофєєва запаморочила голову ультра стильним образом на фестивалі "Велике весілля".
До речі, Надя Дорофєєва захопила зухвалим образом. Співачка з'явилася в прозорому міні і колготках у сітку.