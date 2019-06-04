Шикарна дівчинка: Надя Дорофєєва "підірвала" мережу гарячим фото в купальнику

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка взяла участь у зйомці в Києві

Надя Дорофєєва не сидить на місці - співачка виступає на концертах, вибирає кращі дитячі голоси у проекті "Голос. Діти" і встигає зніматися у відвертих фотосесіях. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася гарячим кадром, зробленим у рамках нової зйомки.

На знімку артистка в ефектному червоному купальнику сидить на носі човна, демонструючи довгі ніжки і витончену фігуру. При цьому вона повернула голову в бік, а вітер ефектно розметав її довгі локони, так що обличчя знаменитості не видно за волоссям.

"Київ. Літо. Зйомка", - підписала публікацію Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Уважні підписники тут же впізнали місце і зазначили, що співачка захоплювала своєю розкішною фігурою і красою на Русанівському каналі. Вони також залишили безліч захоплених відгуків.

"Шикарна. Неймовірна. Бомбезна. Сексуальна"

"Дуже красива дівчина, радуєш нас зйомками"

"Навіть не вистачає слів щоб описати твою неймовірно красиву фігуру. Одним словом ти ЧУДОВО ВИГЛЯДАЄШ"

"Море, фігура, краса"

"Літо тільки почалося, а ти вже як шоколадка"

"Як красиво;) в очікуванні чогось бомбезного"

"А фігурка просто вауууу))) Кожна дівчинка хоче собі таку фігуру як у тебе"

"Дуже красива"

"Божеее. Богиня"

"Як же гарно! Принадність і купальник і Дніпро"

"Соковита"

"Шикарна, так тримати"

"Надюша красуня"

"Вогонь вогонь і ще раз вогонь"

"Яка ти красива!!! Худенька!"

Нагадаємо, Джамала і Надя Дорофєєва підкорили стильними образами на "Голос. Діти".

Раніше Надя Дорофєєва запаморочила голову ультра стильним образом на фестивалі "Велике весілля".

До речі, Надя Дорофєєва захопила зухвалим образом. Співачка з'явилася в прозорому міні і колготках у сітку.