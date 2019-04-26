Шикарна леді: Лілія Ребрик підкорила повітряним образом у сукні-вишиванці

Лілії Ребрик дивним чином вдається все встигати – проводити час з рідними, грати на сцені театру, вести різні заходи і поспішати на ранній ранковий ефір. При цьому телеведуча завжди залишається життєрадісною і енергійною, а її прихильники не перестають дивуватися легкості, з якою Лілія буквально пурхає по життю. Так, ще вчора вона відпочивала з чоловіком і доньками в Єгипті, а сьогодні встигла повернутися до улюбленої роботи в кадрі. Знаменитість показала фото в розкішному малиновому платті-вишиванці, в якому провела ранковий ефір.

Лілія зізналася, що встигла з літака прямо в студію. Вона заявила, що скучила по роботі і щаслива повернутися до своїх обов'язків. Ведуча супроводила послання сонячною фотосесією.

Перед об'єктивом зірка позує в сукні-вишиванці малиного кольору. Свій образ вона доповнила лаковими сіро-блакитними туфлми-човниками. Лілія сліпучє посміхається, щиро радіє весняному дню і буквально пурхає!

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ще вчора надсилала Вам вітання з моря, а сьогодні - не менш теплий та сонячний привіт Вам із Києва! І тут, скажу Вам - чудово! З літака - прямісінько в ефір! Просто зараз - ми в ефірі. Яке щастя скучити за роботою, за Вами, наші чудові глядачі! До речі, ввечері граю у виставу. Вісь така насичена страсна п'ятниця у мене... А як Ваші приготування до Великодня? Паски пекти будете? Чи може вже спекли?" - поцікавилася вона у підписників.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники прийшли в захват від собразу Лілії. Вони не шкодували компліментів на її адресу, нахвалюючи стильне етнічне вбрання знаменитості.

"Ви чарівна, я Вами захоплююсь. Мені дуже подобаються Ваші фото, які передають яскраве життя та емоції щасливої жінки", "Розумниця, красуня, ну, просто батарейка Лілія. Дякуємо за заряд!", "Плаття-вишиванка - це просто супер!", "Яка ж Ви! Ну просто дівчина-весна", "Сукня - неймовірна! Як і Ви!", "Яка краса, плаття шикарне", - захоплювалися коментатори.

Раніше Лілія Ребрик похвалилася обкладинкою модного глянцю, для якого знялася з чоловіком і доньками. Вона вперше показала обличчя молодшого дитини.

До речі, Лілія Ребрик підкорила мережу своєю гнучкістю і розтяжкою, повеселившись на відпочинку зі старшою донькою Діаною.