Шикарна леді: вагітна Лілія Подкопаєва блиснула стрункими ніжками на яхті

Лілія Подкопаєва з задоволенням проводить літню відпустку в сонячній Одесі. Спортсменка радо позує на фоні безкраїх морських пейзажів і щосили насолоджується відпочинком. Варто сказати, що в Південну Пальміру вона приїхала з дітьми – Вадимом і Кароліною, і вже встигла показати спільне фото в соцмережі. Також вагітна гімнастка вирішила поділитися емоціями від морської прогулянки на яхті, опублікувавши мальовничий знімок в Instagram.

Олімпійська чемпіонка красується в невагомому червоному платті-накидці і крутиться перед камерою. У кадр потрапили її стрункі ніжки, які спортсменка кокетливо демонструє перед камерою.

Свій образ для морської подорожі Лілія доповнила кепкою і сонячними окулярами, а також поділилася науковим фактом – море підвищує гормон щастя!

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

"Вчені довели, що море підвищує рівень гормону щастя!" - підписала вона мальовничий кадр.

Підписники спортсменки оцінили фото гідно, вони залишили під знімком компліменти для вагітної знаменитості, зійшовшись на думці, що перед ними шикарна леді, а також цілком поділяли думку Лілії про цілющу силу моря.

"Точно!", "Правда!", "Шикарна!", "Шикарне вбрання і ракурс на Одеському узбережжі теж супер!", "Ух ти!", "Як завжди прекрасна!", "Шикарна леді!" - залишали вони коментарі під постом.

Раніше Лілія Подкопаєва показала стильний літній образ в довгій сукні з анімалістичним принтом і поділилася цитатою про щастя.

До речі Лілія Подкопаєва полонила повністю білосніжним образом в Одесі і захоплювалася атмосферою української перлини біля моря.