"Шикарна, як завжди": Джамала оголила плоский животик в яскравому вбранні (фото)

Джамала заінтригувала своїх шанувальників новим яскравим знімком, правда, у вже знайомому нам образі. Так, минулої п'ятниці, 22 березня в Києві відбулася щорічна церемонія нагородження музичної премії YUNA-2019. І в номінації "Співачка року" заповітну статуетку отримала саме Джамала. Яка після оголошення результатів виступила на сцені з піснею "Крила".

Для виступу Джамала вибрала елегантний, але в той же час дуже яскравий костюм: чорні високі штани і оригінального крою червоний жакет, розшитий золотими нитками. Під жакетом – чорний топ/ліф.

Слід зазначити, що Джамала на сцені YUNA-2019 блиснула дійсно дуже спортивною фігурою – співачка останнім часом активно тренується і досить швидко змогла привести себе в форму після пологів. До речі, буквально днями – 27 березня – Джамала з чоловіком Сеїт-Бекіром відсвяткувала день народження свого синочка Емір-Рахмана. Малюкові виповнився рівно рік. В честь такого свята співачка вперше показала обличчя свого сина.

Струнка Джамала на сцені YUNA-2019 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

При цьому під фото співачка залишила заклик:

"Обов'язково вмикайте "1+1" о 22:40 та дивіться Церемонію нагородження музичної премії YUNA. Я приготувала для вас спеціальний номер - одразу три пісні - #Крила, The Great Pretender та Solo".

Шанувальники виконавиці поспішили залишити коментарі:

"Оооооо, думала не дочекаюся, нарешті"

"Буду чекати точно! Люблю вас і обіймаю"

"Ти як завжди шикарна!"

"Урааа, чекаю вже з нетерпінням"

"Найкраща"

"Це буде попурі від Джамали?) Дуже цікаво почути. Чекаю"

Струнка Джамала на сцені YUNA-2019 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала перевтілилася в "чорного лебедя" в новій fashion-зйомці. Співачка приміряла кілька стильних образів для глянцевого журналу.