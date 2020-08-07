Вона шикарна: Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками в спокусливому платті-халаті

Лілія Ребрик вміє підбирати стильні і яскраві образи, які демонструє не тільки в ефірах ранкового шоу, а й у повсякденному житті. На своїй сторінці в Instagram телеведуча похвалилася спокусливим і жіночним луком, викликавши захоплення шанувальників.

Артистка ефектно позувала на терасі свого заміського будинку, підставивши обличчя сонцю і закривши очі. Вона приміряла атласне плаття-халат персикового кольору з пікантним розрізом спереду, що дозволяє помилуватися на стрункі ніжки знаменитості. Образ завершили нюдові туфлі-човники на підборах.

При цьому Ребрик вирішила обійтися без макіяжу і укладання і захоплює природною красою.

Лілія Ребрик заворожила ніжним чином в шовковій сукні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях користувачі мережі обсипають Лілію компліментами, захоплюючись її трендовим вбранням і красою.

Шикарна сукня

Ви дуже гарна в цьому платті!)

Яка краса. Просто нереальне плаття

Зачаровує . Сукня вогонь

Гарна сукня!

Не сукню прикрашає власницю, а власниця сукню ,але сукня дійсно шикарне

Вам дуже йде ця сукня. Надзвичайно гарна!

Сукня гарна, а Лілія Ребрик ще краща!!! Успіхів вам!!!

Ви сексуальна дівчина ви сексі

Красивим дівчатам красиві сукні

Розкішна жінка і гарна сукня!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик навчила ефектно носити костюми oversize і зізналася, що дуже любить кораловий колір.

До речі, Лілія Ребрик захопила образом в чорному вечірньому платті з високим розрізом і відкритими плечима, а також поділилася робочою схемою досягнення цілей в житті.