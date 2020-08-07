ru
ua

Вона шикарна: Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками в спокусливому платті-халаті

Автор: Марина Настевич

Ведуча полонила шанувальників пікантним образом

Лілія Ребрик вміє підбирати стильні і яскраві образи, які демонструє не тільки в ефірах ранкового шоу, а й у повсякденному житті. На своїй сторінці в Instagram телеведуча похвалилася спокусливим і жіночним луком, викликавши захоплення шанувальників.

Артистка ефектно позувала на терасі свого заміського будинку, підставивши обличчя сонцю і закривши очі. Вона приміряла атласне плаття-халат персикового кольору з пікантним розрізом спереду, що дозволяє помилуватися на стрункі ніжки знаменитості. Образ завершили нюдові туфлі-човники на підборах.

При цьому Ребрик вирішила обійтися без макіяжу і укладання і захоплює природною красою.

Популярні новини

Лілія Ребрик заворожила ніжним чином в шовковій сукні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях користувачі мережі обсипають Лілію компліментами, захоплюючись її трендовим вбранням і красою.

  • Шикарна сукня
  • Ви дуже гарна в цьому платті!)
  • Яка краса. Просто нереальне плаття
  • Зачаровує . Сукня вогонь
  • Гарна сукня!
  • Не сукню прикрашає власницю, а власниця сукню ,але сукня дійсно шикарне
  • Вам дуже йде ця сукня. Надзвичайно гарна!
  • Сукня гарна, а Лілія Ребрик ще краща!!! Успіхів вам!!!
  • Ви сексуальна дівчина ви сексі
  • Красивим дівчатам красиві сукні
  • Розкішна жінка і гарна сукня!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик навчила ефектно носити костюми oversize і зізналася, що дуже любить кораловий колір.

До речі, Лілія Ребрик захопила образом в чорному вечірньому платті з високим розрізом і відкритими плечима, а також поділилася робочою схемою досягнення цілей в житті.

Прогноз погоди
► Незаконно красива: Тіна Кароль завела мережу чуттєвим фото без білизни ► В крихітних трусиках і у ванній: Леся Нікітюк розбурхала мережу гарячим образом
Читати всі новини