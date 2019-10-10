Шик і блиск: Леся Нікітюк в "хижому" образі відірвалася на вечірці

Ведуча відвідала святкування 20-річчя українського глянцю
Леся Нікітюк нещодавно повернулася з романтичного Парижа, де чудово провела час у компанії друзів, відвідала показ українського дизайнера Андре Тана встигла зробити чимало ефектних кадрів на вулицях міста. До речі, сама "королева ночі" Оля Полякова влаштувала їй справжню фешн-фотосесію у столиці Франції. А по поверненню додому ведуча побувала на веселій вечірці в честь 20-річчя глянцевого журналу Cosmopolitan.
На своїй сторінці в Instagram Леся поділилася яскравими кадрами з заходу, похвалившись своїм вражаючим "хижим" образом. Так, для виходу в світ теледіва вибрала чорне шкіряне міні-плаття з асиметричним розрізом, а також незвичайні колготки з анімалістичним принтом.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Доповнили ефектний лук туфлі на підборах, сумочка-клатч і яскравий макіяж. Подібний наряд вигідно підкреслив довгі стрункі ноги Нікітюк та її витончену фігуру.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Сьогодні Журнал Cosmopolitan святкує 20 років!!! Сердечні вітання всій вашій команді від #ladyLe", - прокоментувала Леся.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
В коментарях захоплені підписники залишили ведучій безліч компліментів.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, спокуслива Леся Нікітюк в одному боді вразила витонченою фігурою.
Раніше Леся Нікітюк опублікувала барвистий кадр з келихом на тлі Ейфелевої вежі.