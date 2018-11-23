Шістка у зборі: Мадонна показала рідкісне фото всіх своїх дітей

Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)

Співачка провела День подяки з тими, хто їй найбільше дорогий

Знаменита американська співачка Мадонна порадувала шанувальників рідкісним знімком, на якому відображені всі шестеро її дітей. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

60-річна артистка висловила таким чином вдячність і любов на честь Дня подяки, який відзначається в США 22 листопада. Мадонна провела його з дітьми в Малаві.

На знімку, стоячи біля стіни в обнімку, позують біологічні діти співачки — 22-річна Лурдес і 18-річний Рокко, а також прийомні — 12-річна Мерсі Джеймс, шестирічні близнючки Стелла і Естер і 13-річний Девід.

Фото: діти Мадонни (instagram.com/madonna)

Фотографію Мадонна супроводила зворушливим постом, в якому розповіла, як діти змінили її життя.

"Те, за що найбільше вдячна! Мої діти повели мене по раніше невідомим дорогам і відкрили двері, в які я навіть ніколи не думала заходити. Слава, успіх і записані альбоми ніколи не зможуть зрівнятися з тим, що я люблю і ціную більше всього на світі! Щасливого Дня подяки з Малаві!! — написала зірка.

Багато підписників співачки погодилися з тим, що діти — це найважливіше в житті для будь-якої матері, а також зазначили, що дочки і сини Мадонни виглядають дуже дружними і щасливими.

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Відео: РБК-Україна