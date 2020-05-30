Мій шеф-кухар: Катя Осадча похвалилася кулінарними талантами Горбунова

Катя Осадча та Юрій Горбунов практично весь час проводять в заміському будинку. З послабленням карантинних заходів вони стали частіше виїжджати з робочих питань , але так само люблять проводити дозвілля на свіжому повітрі. Крім того, ведучі разом готують, а потім насолоджуються спільною трапезою. У Instastories теледіва показала чоловіка "у справі", який готував смачну вечерю на решітці.

Юрій стоїть на літній кухні близько мощеної цеглою печі на дровах. На ньому - джинси і светр.

"Мій шеф-кухар", - гордо підписала кадр Катя. Юрій же на своїй сторінці показав, що саме він готує на сімейну вечерю. Виявилося, це делікатесна страва – перепела. Юрій поправляє жар кочергою і на решітці готує птицю.

Фото: Юрій Горбунов ( instagram.com/kosadcha)

"Суботнє барбекю вже скоро буде готове! Перепілки style!" - підписав знімок ведучий.

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники шоумена відразу ж стали просити у нього рецепт страви і поцікавилися, що в цей час робить Катя.

А де ж Катруся?! Звикла Вас бачити разом колі куховарите

Ммм. Як смачно

Добрих вихідних!

А рецепт?

Скріншот коментарів

Також ведучий здійснив прогулянку вздовж наповненого басейну і поскаржився на те, що в останній день весни погода зовсім не радує теплом.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала свій карантинний образ для програми "Світське життя". Вона одягла елегантний і оригінальний бежевий костюм від українського бренду the Coat і маску в тон, а також не забула про фірмовий капелюшок.