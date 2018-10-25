"Щирі свята": Джамала вразила красою на фото для календаря

Колаж (РБК-Україна)

Артистку назвали красивою не тільки зовні, але і голосом

Популярна українська співачка Джамала брала участь в одному творчому проекті під назвою "Щирі. свята". Артистка знялася для календаря на 2019 рік в яскравому образі. Своїми емоціями з приводу цього та інформацію про майбутню арт-выстывку на тематику календаря Джамала опублікувала на своїй сторінці в Facebook. До посту зірка прикріпила фото, якi в календарі. Варто відзначити, що образ на фото вийшов яскравим і прекрасним.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/jamalaofficial)

Ось, що написала Джамала в публікації: "Зараз "Щирі" - це вже традиція. Через одяг, прикраси, символи ми розповідаємо історію свят, говоримо про сімейні цінності, обряди. Крім цього, "Щирі" зроблять свій внесок у збереження української національної спадщини".

Кожен місяць у календарі присвячений традиційному українському святу, на що вказують атрибути та елементи одягу. Деякі сторінки календаря присвячені різним урочистих подій, наприклад, весілля.

До речі, на Джамалі надітий весільний стрій, традиційний для Черкаській (нині Полтавської області). Вона виглядає, як справжня українка. На ній надітий коричневий наряд. Яскравий вінок зі штучних квітів і звісно ж образ не обійшовся буз традиційних стрічок і бус.

Нижче під постом Джамали написали такі слова: "Коли красива, не тільки зовні, але й внутрішнім голосом, який виривається назовні...". Цим користувач підкреслив, що Джамала не тільки красива, а й талановита.

Фото з публікації (facebook.com/jamalaofficial)

До речі, Єфросиніна, Никитюк, ONUKA теж знялися для українського календаря "Щирі. Свята".

Нагадаємо, австралійські пожежні знялися у щорічній фотосесіїз різними тваринами. Кошти від продажу календарів будуть передані клініці дикої природи Зоопарку Австралії.

Відео: РБК-Україна