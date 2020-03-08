Ми щекочемо нерви: Тіна Кароль розповіла, чи був у неї роман з жінкою

Тіна Кароль інтригує відвертими образами та вбранням і вміє майстерно розпалювати бурхливу фантазію шанувальників. Її чуттєвий дует з колегою по Голосу країни Даном Баланом ще більше підігрів чутки про стрімкий роман зірок, але не менш інтригуючою стала спільна пісня "Вільна" з вокалісткою The Hardkiss Юлією Саніною. У програмі "Світське життя" Катя Осадча зазначила, що в відео на композицію можна неозброєним оком побачити натяки на жіночу любов. Тому ведуча поцікавилася, чи був у самої співачки досвід одностатевих стосунків.

"Це зайве. А кліп, так. Ми щекочемо нерви: або так, або ні. А далі фантазія. Бурхлива і у кожного різна", - кокетливо відповіла Тіна.

"Мені не треба вживатися. Стоять дві красуні і починають співати", - розповіла артистка, як їй вдалося гармонійно взаємодіяти в кліпі з партнеркою по дуету.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Крім того, Тіна зізналася, що збирається відвідати синочка Веніаміна у Великобританії, але через коронавірус, що стрімко розповсюджується по світу, співачці довелося піти на серйозні заходи безпеки. Вона вже встигла купити маску і рукавички, тому полетить до Лондона у всеозброєнні.

Щоправда, артистка переживає, що Веня не зможе прилетіти в Київ на Великдень, адже це небезпечно.

"Як він полетить на канікули – ось питання! Тому що він дитина, руки тут, руки там, гаджети брудні, ручки... Я думаю, що можливо він не прилетить на Великдень. Ось це для мене найбільша біль. Його сім'я не панікує, я не панікую", - зізнається вона.

Відео: YouTube/Світське життя

Також зірка закликала дотримуватися заходів безпеки, зокрема ходити в рукавичках і обробляти руки дезінфікуючими засобами, а також дала оригінальну порада: "Сидимо вдома, робимо дітей".

Раніше Тіна Кароль в прозорому плащі показала оригінальний весняний образ.