Шаман і майянска вечеря: Маша Єфросиніна у розкішній сукні розповіла про відпочинок в Мексиці

На днях Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками своєї несподіваною радістю - їй запропонували відпочити на екологічному курорті в Мексиці, і у них з чоловіком і дочкою Наною вийшло вирватися. Після довгого перельоту сімейство нарешті дісталася до пункту призначення і ведуча поділилася першим відпускним фото. Зазначимо, що сина Сашка вона залишила вдома з бабусею, так як він ще силшком маленький для таких далеких поїздок.

Маша опублікувала яскраве фото, на якому вона позує на балконі їх готелю в розкішній темно-зеленій сукні в етнічному стилі. Завершують образ босоніжки і розпущене волосся артистки.

Вона зазначила, що дуже хотіла поїхати в таку подорож саме з донькою, адже їй вже майже 16 років і скоро їй буде нецікаво відпочивати з батьками.

"Отже, ми в Мексиці! Коли мені запропонували цю подорож, все здавалося неможливим - вічно відсутній час. Однак Арміна ти не розумієш, як вчасно мені написала : останні півроку я тільки й думаю про те, як швидко подорослішала наша Нана, як стрімко закінчується її дитинство. І нескінченно згадую себе в майже шістнадцять, коли батьки кинули всі справи і вирушили зі мною в подорож на західну Україну. Я до сих пір пам'ятаю кожен проведений з ними день: як мама вранці будила дзвінкими чотиривіршами, як тато вечорами розповідав смішні історії; як грали в "дурня" і гуляли, вишукуючи сузір'я. Ми не взяли Санька, та він ніби і сам зрозумів, як важливо зараз нас відпустити втрьох. Адже він навряд чи згадає цю поїздку.. А ось наша дівчинка вже запам'ятає її на все життя! Принаймні, ми з Тимуром цього дуже хочемо. Життя адже чомусь запам'ятовується тільки отриманими враженнями", - поділилася Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телезірка також розповіла трохи про те, в якому місці вони відпочивають.

"Ми в заповіднику, орієнтованому на еко туризм - тут виключений пластик і використовуються тільки електро-човни - мобілі і великі. Всюди багато живності, ніби ми у них в гостях, і казкове відчуття, що ти втік на край світу! Я детально описую все, що відбувається в сториз . А ми поки вирушаємо на маянську церемонію заходу сонця, за участю шамана, а потім – маянську вечерю, що включає традиційні обряди і страви. Зараз з нас виженуть злих духів, і почнеться відпустка", - розповіла щаслива Маша.

У коментарях користувачі мережі погоджуються з ведучою про важливість сімейних спогадів і бажають їм приємного відпочинку.

Круто!

Клас,дякую Машенька за таку красу.

Гарного відпочинку. Ви чудові. Велике щастя мати можливість відвідати таке місце. Думаю вашій донечці запам'ятається ця подорож разом з вами !))))

Диво як хороша і позитивна!!!

Незабутніх вражень і відмінного відпочинку

До сліз... приємного, душевного відпочинку

Марія, захоплююся вами.... гарного вам відпочинку

Крутого відпочинку вам

Так зворушливо про дитинство... А спогади про сімейні подорожі непідвладні часу, це факт!!!! Гарного відпочинку!

Машенька, Ви чудові

Як точно сказано про наших таких дорослих дітей - підлітків

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з красунею-дочкою Наною. Кадр був зроблений в літаку по дорозі на відпочинок до Мексики.