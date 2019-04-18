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Шалена імператриця: Леся Нікітюк здивувала "королівським" образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2019 - 17:13
Шалена імператриця: Леся Нікітюк здивувала "королівським" образом
Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча постала перед шанувальниками у перуці і корсеті

Популярна телеведуча і шовумен Леся Нікітюк володіє винятковим почуттям гумору. Саме за цю відмінну рису її так люблять численні шанувальники. Леся вміє блискуче пожартувати, але і сама не боїться здаватися смішною. Так, зірка опублікувала на Instagram-сторінці знімок у незвичайному образі – воістину королівський лук вона супроводила оригінальним підписом.

Леся красується у високій білосніжній перуці, подібній тим, що носили придворні дами, бордовому камзолі-корсеті з відкритими плечима і зоною декольте і кількома витонченими ланцюжками і елегантними нитками намиста на шиї. І якщо на першому знімку вона кокетує на камеру, то на другому - повністю увійшла в образ і виглядає велично і розкішно.

Судячи по антуражу, що панує навколо, ведуча перебувала на знімальному майданчику в оточенні переносних столиків-боксів з косметикою та приладдям для гриму.

Шалена імператриця: Леся Нікітюк здивувала &quot;королівським&quot; образом

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Третя ночі... Караоке. Вгадайте пісню", - з гумором підписала вона свою "королівську" фотосесію, натякаючи на абсолютний хіт Ірини Аллегрової – "Шалена імператриця".

Шалена імператриця: Леся Нікітюк здивувала &quot;королівським&quot; образом

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Звичайно ж, шанувальники жарт зрозуміли і відразу написали назву композиції, а також залишили для Леді Ле масу компліментів.

"Така гарненька", "Дуже красива", "Королева ночі", "Гуляй шалена імператриця!", "Імператриця, богиня... Просто класна Леся", "Богиня - цариця", "Прям королева", "Третя ночі - королева точно!", "Ух, яка!", "Леся, Ви неймовірна, позитивна, харизматична!" - писали коментатори.

Рані Леся Нікітюк похвалилася пікантним декольте під час відвідування косметолога і продемонструвала ніжний невагомий образ у рожевих тонах.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала плоский животик, похвалившись результатами схуднення. Хоч теледіва небайдужа до смачної їжі, вона дотримується дієти і займається спортом.

До речі, Леся Нікітюк постала перед фанами в ніжному образі, показавши розкішну зону декольте.

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