Шалена імператриця: Леся Нікітюк в екстремальному міні блиснула "нескінченними" ногами

Телеведуча здивувала шанувальників дещо дивним знімком
Леся Нікітюк відома своїм яскравим почуттям гумору, за що багато її і люблять. Навіть "гламурні" знімки телеведуча інколи примудряється зробити креативними і кумедними, що вже не раз підтверджувала. Так, нещодавно артистка показала своє "падіння зі сходів", а на нових кадрах вона нібито ледь тримається на ногах.
Леді Ле опублікувала два фото, на яких вона зображена на тлі розмальованої графіті цегляної стіни. На ведучій - екстремально коротке літнє плаття чорного кольору, що підкреслило її довгі стрункі ноги. Доповнюють ефектний лук босоніжки без задника на підборах, маленька рожева сумочка через плече, красива зачіска і непомітний макіяж.
Леся Нікітюк похвалилася стрункими ніжками в міні-сукню (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На першому фото Нікітюк гарно позує, стоячи біля стіни, а вже на наступному притулилася до неї, ледь не падаючи, і зробила кумедне обличчя.
Леся Нікітюк ледве встояла на ногах на забавному кадрі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"#еледоползладомой Хлопці, я подивилася багато ваших профілів, розкажіть ким ви працюєте і де? Я працюю телеведучою. вже є продакшн і офіс навіть, зараз готуємо новий сезон Ле Маршрутка. ніяк не можу ввійти в робочий режим після карантину... Пишіть", - з гумором прокоментувала Леся.
В коментарях шанувальники стали розповідати про себе та свою роботу, робити компліменти красуні Леді Ле і веселитися над її креативними фото.
Скріншот коментарів
Раніше Леся Нікітюк в екстремально короткому джинсовому платті-рубашці ненароком засвітила пружні сідниці на камеру.
Автор: Lite