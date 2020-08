В шахті та під водою: Леся Нікітюк вразила сміливими пригодами (фото)

Леся Нікітюк активно подорожує по Україні і знімає своє тревел-шоу Le Маршрутка. Зараз телеведуча відправилася на південь країни, де встигла відвідати металургійний завод. А на нових яскравих фото в своєму Instagram Леді Ле показала, які пригоди їй довелося пережити за останні дні.

Заради шоу артистка нерідко буває в незвичайних і навіть небезпечних місцях і пробує нові речі. Так, Нікітюк приїхала в Кривий Ріг, де відвідала шахту Гвардійську. Ведуча навіть спустилася під землю разом з шахтарями, для чого вдягла спецодяг – шахтарську робу, рукавички і каску з ліхтарем.

"Глибоко під землею, на глибині 1430 метрів, шахтарі добувають залізну руду...

Якщо вам цікаво, то в укр. руді 60% заліза - це дуже багато, це більше ніж 59%. У рік добувають 5 млн. тон 1т. руди коштує ~50$. Ми дуже багаті (але на руду). P. s. Дякую шахтарям за екскурсію на шахту Гвардійська, хай Бог береже вас всіх", - поділилася враженнями Леся.

Леся Нікітюк приміряла спецодяг і спустилася в шахту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Після цього знаменитість вирушила на Чорне озеро неподалік, де продемонструвала яскравий спортивний лук кольору фуксії. Леся позувала біля води в куртці на замку і штанях на широкій гумці з оригінальним оформленням поясу.

"Кажуть, що жінки одягаються заради жінок, їх надихає дух суперництва. Та і так. Але якщо б на світі більше не залишилося чоловіків, жінки ходили б голі..." - поміркувала теледіва.

Леся Нікітюк захопила яскравим вбранням кольору фуксії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Але на цьому пригоди не закінчилися! Сміливій Нікітюк довелося також зайнятися дайвінгом і пірнути в Дніпро з аквалангом. На ефектних кадрах ведуча відображена вже у воді у повному обмундируванні водолаза - при цьому вона тримається за ласту, надіту на ногу одного з колег, який стоїть на причалі.

"Hold Me for a While... Хтось із вас займався дайвінгом? Розкажіть на яку глибину занурювались і де? Де отримували сертифікат. P. s. Моя межа 15 метрів на Багамах (шарк дайвінг). Дуже страшний був день у моєму житті", - розповіла Леся.

Леся Нікітюк відважно зайнялася дайвінгом у водах Дніпра (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк в касці заінтригувала заявою про те, як могла б скластися її кар'єра.

Також стильна Леся Нікітюк розповіла про випадок у київському готелі і показала свій сніданок.