Полякова, яка нарікала на бідність, познущалася над шанувальниками відпочинком на Мальдівах

Оля Полякова, яка недавно скаржилася, що доводиться економити через карантин, зараз похвалилася відпочинком на Мальдівах. При цьому вона познущалася зі своїх фоловерів в мережі.

Популярна українська співачка почала публікувати фото і відео з відпочинку на своїй сторінці в Instagram. Вона показала фото, на яких зображена в коричневому купальнику і білій туніці.

Деякі фоловери артистки почали її критикувати за те, що раніше вона нарікала на важке фінансове становище у зв'язку з скасовуванням концертів.

"Нам, артистам, зараз так важко, так важко! Держава нам зовсім не допомагає, концертів немає, ми втрачаємо величезні гроші", - і після цих слів їдемо на Мальдіви! Всім українцям ваше "важко", - написали в мережі.

"Якби ви були уважнішими, але нема на що сподіватися. Я ще раз по буквах: "10 артистам першого ешелону нестрашно! Що робити десяткам тисяч простих музикантів?" Так зрозуміло? Злі люди, які не чують нікого, крім себе", - сказала Полякова.

Крім того, вона почала дражнитися у себе в сторіз.

Оля Полякова познущалася з фоловерів відпочинком на Мальдівах (фото зі сторіз артистки)

Нагадаємо, Оля Полякова вперше показала свій розкішний особняк з видом на озеро. Вона також похвалилася просторою верандою, в якій встановлений камін, м'які крісла, диван і крісла-качалки.

Раніше Оля Полякова похвалилася на фото молодою мамою.