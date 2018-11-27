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У мережі спливло фото щасливої Меган Маркл зі своїм колишнім хлопцем

Lite » Зірки 27.11.2018 - 19:48
У мережі спливло фото щасливої Меган Маркл зі своїм колишнім хлопцем
Ілюстративне фото: Меган Маркл (Getty Image)

Знімок було зроблено в ресторані "Атлас" у Торонто в травні 2016 року - за місяць до зустрічі актриси із британським принцем Гаррі

В мережі опублікували фото дружини принца Гаррі герцогині Сассекской Меган Маркл, яка скоро стане матір'ю, зняте до заміжжя. На мальовничому кадрі щаслива колишня актриса зображена в компанії зі своїм екс-бойфрендом, повідомляє TMZ.

Про те, що у Меган до зустрічі із принцем Гаррі вже були романтичні стосунки з іншим чоловіком, таємницею не було. Так, до весілля ним у актриси у 36 років був ще один офіційний шлюб та кілька романів.

Видання опублікувало фото щасливої Меган разом з її колишнім коханим, канадським зоряним шеф-кухарем Корі Вітієлло. Знімок було зроблено в Торонто, доки вони обідали. Видно, як Мег сидить на колінах бойфренда, який обіймає її за талію і цілує в щічку.

У мережі спливло фото щасливої Меган Маркл зі своїм колишнім хлопцемУ мережі спливло фото щасливої Меган Маркл зі своїм колишнім хлопцем

Меган Маркл та Корі Вітієлло (фото: скріншот tmz.com)

Зазначається, що фото було знято в ресторані "Атлас" у травні 2016 року - незадовго до зустрічі актриси із британським принцем.

Нагадаємо, що Меган і Гаррі почали зустрічатися через місяць після цього мальовничого кадру - влітку 2016 року.

Як повідомлялося раніше, принц Гаррі та Меган Маркл були змушені переїхати до передмістя Лондона. ЗМІ стверджують, що між королівськими спадкоємцями виникли напружені відносини, тому принцу Гаррі зі своєю дружиною доведеться жити окремо.

Також ми писали про те, що принц Чарльз на одному з урочистих заходів натякнув, яким ім'ям можуть назвати його син принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл свого майбутнього малюка.

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Сассекская Меган Маркл відвідала засновниць спільноти Hubb Community Kitchen і приготувала разом з ними обід для бездомних.

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Відео: РБК-Україна

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