Як сестри-близнюки: Ольга Сумська приголомшила неймовірною схожістю з дочкою

Антоніна зворушливо привітала актрису з Днем матері
53-річна актриса Ольга Сумська може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і стрункою фігурою - зірці складно дати її роки, адже вона виглядає набагато молодше. Нещодавно вона прикрасила обкладинку журналу, позуючи в розкішній сукні-вишиванці і захоплюючи своєю красою. Шанувальники не раз відзначали її разючу подібність зі старшою донькою Антоніною Паперною, яка пішла по стопах матері і також стала актрисою, і нове спільне фото артисток лише підтвердило це.
На своїй сторінці в Instagram Тоня поділилася ефектним кадром з мамою - вони сфотографувалися в дзеркалі, при цьому Ольга ніжно обіймає доньку. Мама і дочка одягнені в схожі чорні футболки, а крім того, у них однакові зачіски і колір волосся - в результаті навіть складно відразу відрізнити, хто де!
Милим фото 29-річна Паперна поділилася на честь Дня матері, який відзначається в Росії 24 листопада. Зазначимо, що в Україні це свято припадає на другу неділю травня.
Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/tonya_papernaya)
"mother's Day @olgasumska Так, я знаю, ми дуже схожі", - прокоментувала кадр дівчина.
"Моя любов!" - відгукнулася розчулена актриса в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)
Шанувальників в черговий раз вразила подібності мами і дочки та молодий вигляд Ольги, відзначаючи, що вони виглядають як сестри-близнюки.
Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)
Також ми писали про те, що Ольга Сумська вразила одкровеннями про сімейне життя з Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, що вони обидва зраджували один одного, однак зуміли зберегти любов і сім'ю.