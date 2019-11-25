Як сестри-близнюки: Ольга Сумська приголомшила неймовірною схожістю з дочкою

53-річна актриса Ольга Сумська може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і стрункою фігурою - зірці складно дати її роки, адже вона виглядає набагато молодше. Нещодавно вона прикрасила обкладинку журналу, позуючи в розкішній сукні-вишиванці і захоплюючи своєю красою. Шанувальники не раз відзначали її разючу подібність зі старшою донькою Антоніною Паперною, яка пішла по стопах матері і також стала актрисою, і нове спільне фото артисток лише підтвердило це.

На своїй сторінці в Instagram Тоня поділилася ефектним кадром з мамою - вони сфотографувалися в дзеркалі, при цьому Ольга ніжно обіймає доньку. Мама і дочка одягнені в схожі чорні футболки, а крім того, у них однакові зачіски і колір волосся - в результаті навіть складно відразу відрізнити, хто де!

Милим фото 29-річна Паперна поділилася на честь Дня матері, який відзначається в Росії 24 листопада. Зазначимо, що в Україні це свято припадає на другу неділю травня.

Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/tonya_papernaya)

"mother's Day @olgasumska Так, я знаю, ми дуже схожі", - прокоментувала кадр дівчина.

"Моя любов!" - відгукнулася розчулена актриса в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Шанувальників в черговий раз вразила подібності мами і дочки та молодий вигляд Ольги, відзначаючи, що вони виглядають як сестри-близнюки.

У матусі німб над головою! Богиня!

Ксерокопія мамусі!

Ви неймовірно красиві

Які гарні!

Близнюки

Красуні нереальні

Дві талановиті актриси супер мами

Ого, красивыее які

Як дві краплі води

Оченята татусеві

найкращі і красиві

Так,ви неймовірно схожі

Дуже схожі!!!!

Дійсно схожі, але очі татусеві, якщо очі мамині підставити, то одне лице

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Також ми писали про те, що Ольга Сумська вразила одкровеннями про сімейне життя з Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, що вони обидва зраджували один одного, однак зуміли зберегти любов і сім'ю.