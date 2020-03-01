"Сестра?": Настя Каменських показала ще одного члена своєї родини

Настя Каменських (NK) любить інтригувати публіку, так нещодавно вона виступила на "Великому Весняному концерті" в Києві і продемонструвала пікантний наряд — напівпрозоре плаття, декороване невагомми пір'ям екзотичних птахів, родзинкою якого стало відверте декольте.

На цей раз інтригою стала дівчина, фото з якою у своєму Instagram Каменських опублікувала напередодні. В очі шанувальників творчості NK відразу кинулася неймовірна схожість красунь, які виглядали, як близькі родички.

Знімок Настя доповнила кількома рядками, які ще більше підштовхнули фантазію підписників.

"Аня написала пост про дружбу і бла-бла-бла! А для мене ти сім'я і нехай це буде назавжди! Знайти свою людину - це справжнє щастя!" - зізналася співачка.

Фото: Настя Каменських, Ганна Андрійчук-Завгородня (instagram.com/kamenskux)

Дівчиною виявилася дружина колеги по шоу-бізнесу Олексія Завгороднього з популярної групи Время і Стекло. Ганна Андрійчук-Завгородня дійсно часто проводить час в компанії Каменських, адже у її чоловіка і знаменитості один продюсер на двох. Схоже, що професійні моменти в спілкуванні дівчат давно перейшли на другий план, тому що Ганна на своїй сторінці в соцмережах теж зробила відверте зізнання.

Фото: Настя Каменських, Ганна Андрійчук-Завгородня (instagram.com/kamenskux)

"Справжній друг не той, хто буде витирати твої сльози, таких людей багато. Справжній друг вміє радіти твоїм перемогам. Розділяти щастя разом з тобою. В моєму житті є такі люди, за що я дуже вдячна Всесвіту", - написала Ганна.

Фото: Настя Каменських, Ганна Андрійчук-Завгородня, Потап (instagram.com/kamenskux)

Фанати, однак, залишилися стояти на своєму — красуні схожі, як дві краплі води, і цілком могли б бути сестрами:

Сестри?

Улюблені красотулички

Красиві дівчата, навіть схожі чимось?)

Подружані на фотосесії

Ві суперські!

Ви такі схожі

Ві сестри

Такі клаааасні

Красуні)

Як же це мимишно

Дівчина красива

Так схожі

Ви так схожі

Крім того, нещодавно Настя Каменських рассказла, як підкорює молодіжну соціальну мережу TikTok, вона відкрила секрети створення популярних і навіть вірусних трендових постів.