Сергій Притула розповів, як планував святкувати річницю весілля: Сюрприз вже зробив!

Ведучий "Нового каналу" Сергій Притула у ексклюзивному коментарі LITE зізнався, який найкращий подарунок йому зробила дружина, де він любить подорожувати та як займатися спортом, коли часу катастрофічно не вистачає.

Сергію, відразу до справи: зовсім скоро у вас із дружиною річниця весілля (28 серпня, у шлюбі з 2015 року). Як плануєте святкувати?

Взагалі я мав намір зробити жінці (Катерина Притула – продюсер проекту Нового каналу "Вар'яти-шоу") сюрприз, але зламав ногу. Тож сюрприз таки зробив (сміється), і тепер чекаю, може, вона мені якийсь влаштує? Сподіваюсь, жінка не прочитає цього інтерв'ю (сміється).

Сергій Притула з дружиною Катериною та донькою Соломією

Річ у тім, що плануванням нашого відпочинку завжди займається дружина. Це виглядає так. Вона каже: "Сергійку, ти не проти, якщо ми цього літа поїдемо туди-то, наприклад, у Францію?" Я кажу: "Ні. Не проти". А далі вона вирішує всі питання: авіаквитки, букінг, буде це будиночок чи готель, оренда автівки, якщо потрібно… Вона всім цим займається роками. Страшенно тішуся, що дружина позбавляє мене такого серйозного головняка. А з іншого боку розумію, що вона, мабуть, чекає, що якось я прийду і скажу: "Кохана, ми летимо!"

То який був сюрприз?

Я планував на річницю купити квитки на концерт однієї співачки. Думав, прийду додому і скажу: "Ми летимо на концерт!" Або взагалі приховаю, куди саме подорож на нас чекає, а вже на місці буде справжній сюрприз. Але з цією ногою я ще не скоро зможу робити жінці такі сюрпризи (ред. - у червні Притула зламав ногу).

А який був найнесподіваніший подарунок для вас від дружини?

Тест на вагітність з позитивним результатом!

А ваш – їй?

Те, шо йому передувало, мабуть?

Притула з сином Дмитром

Ви любите подорожувати? Розкажіть про улюблені напрямки.

Страшенно люблю! Я не рахував, скільки країн вже відвідав, але багато. У деякі з них завжди хочеться повертатися. У топі, однозначно, Грузія. А ще Італія, яка вражає своєю гостинністю. Також США. Відверто кажучи, я ніколи не хотів до Америки, але вона мені дуже сподобалася! Бував там і з гастролями, і з дружиною. Жінка закохана у Нью-Йорк, а мене він не надто вразив. Я був зачарований Чикаго, його величністю. Якщо НЙ це такий собі хіпстер, то Чикаго – то джентльмен із сивими скронями, зі склянкою віскаря й сигарою. Такий солідний. Ще мені страшенно сподобалася Канада. Хоч поки що бачив лише Торонто і Монреаль. Я мрію повернутися туди з гастролями, особливо – у засніжені лісні райони на заході Канади.

Робота, зйомки, гастролі, сім'я. А на спорт час залишається? Як підтримуєте себе у формі?

Спорт люблю! Але переважно дивитися (сміється). Я трішки помішаний на футболі. Вболіваю за збірну України. Щодо занять спортом, при нагоді, якщо бачу десь волейбольну сітку і команду, завжди прошу, щоб мене взяли пограти. Зазвичай це відбувається на морі. Але то не зовсім професійна гра, без жорстких правил. На зразок – у якому сенсі не можна навалюватися на сітку? Як то – не можна брати "чужий" м'яч?

А як щодо спортзалу?

Тренажерний зал я відвідую між турами, а іноді й під час гастролей. Ми домовляємося з акторами, що у нас "сухий тур": не вживаємо алкоголь, не "жеремо" на ніч, а кожного ранку, хоч у якому б місті були, йдемо на півтори години в зал. У "Вар`ятах" у мене є такий шалений Віталій Тильний, зараз і Сергій Полупан до нас долучився. Разом займаємося: кардіо-доріжка, потім тягаємо залізо. Та останнім часом на поїздки по спортзалах у мене немає часу. Це ж не лише тренування, а ще й дорога туди й назад, душ. Тому я купив додому доріжку та універсальний великий тренажер. На ньому можна розробляти різні групи м’язів: ноги, спина, руки. Зараз чекаю, коли мені дозволять ставати на ногу, щоб активніше її розробляти.

І про роботу. У новому сезоні на "Новому каналі" у вас, окрім усім відомих проектів, нове шоу – "Діти проти зірок". Розкажіть трішки про нього?

Так, це цілком новий формат шоу, який розробляв канал. Якщо коротко, то талановиті діти з усієї України кинуть виклик дорослими зірками. Малеча вражає своїми уміннями! Серед них чимало тих, хто на свiй юний вiк – 7, 8 чи 9 рочкiв – може похвалитися такими здобутками, як чемпіонство Європи чи світу в різноманітних видах спорту й не тільки.

Сергій Притула - ведучий нового шоу "Діти проти зірок" (фото: прес-служба "Нового каналу")

Сподіваюся, їхні вміння стануть прикладом для наслідування серед ровесників. Але й зірки теж не пасують перед дітками, якi професiйно володiють тiєю чи iншою темою. Багато хто з зiрок для мене вiдкрився по-новому в цьому шоу. Це треба бачити!

Прем’єра проекту "Діти проти зірок" – 2 жовтня на "Новому каналі".

Накагадаємо, раніше Притула жорстко висловився про дует Анна-Марія. Сестри зібралися представляти Україну на фестивалі "Новая волна" в Сочі, Росія.