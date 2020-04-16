Сергій Притула чесно зізнався, чому не любить робити селфі з шанувальниками

Ведучий Нового каналу майже ніколи не відмовляє людям у тому, щоб зробити спільне фото на згадку. Однак він все-таки віддає перевагу автографам. Сергій Притула з радістю готовий сфотографуватися з шанувальниками, але тільки в підходящий для цього момент. Ведучий розповів історію, коли його просили зробити знімок у недоречній ситуації.

– Автографи я даю значно охочіше, ніж роблю селфі, – говорить ведучий «СуперІнтуїції». – Тому що з селфі дуже часто буває прикра ситуація. Адже люди іноді не зважають на те, чим ти займаєшся у момент, коли вони хочуть зробити фото. Нерідко це буває дуже недоречно. Моя улюблена історія, коли ми сиділи в ресторані невеликою групою друзів. У мого товариша був день народження. І я стояв з бокалом шампанського і говорив йому тост. Стільки душі зазвичай вкладаєш у такі речі. У цей момент підходить якась жіночка з дитиною і каже: «Сфотографируйтесь с ребенком, пожалуйста». І я кажу: «Із задоволенням, але почекайте, будь ласка, пару хвилин, я закінчу і приділю вам увагу». А вона: «Вам что, жалко для ребенка одну минуту?» Такі ситуації жодним чином не допомагають появі конструктивного діалогу з людиною, яка хоче селфі або автограф.

Нерідко люди ловлять своїх кумирів у туалетах, біля будинку або просто на вулиці. Сергія шанувальники дуже часто зустрічають на вокзалі, коли він їде на гастролі.

– З автографами взагалі проблеми немає, – пояснює Притула. – Це ж не сфоткатися, коли ти зранку виліз з потяга з мішками під очима та обличчям як у шарпея (смеется). Тому, будь ласка, зважайте на те, в який момент ви підходите по фото.

Нагадаємо, раніше Притула здивував особливостями свого «райдера».